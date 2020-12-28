Мидриган: почему президенты Молдовы не могут быть примером для граждан

Эксперт объяснил, по каким критериям главы молдавского государства не подходят для того, чтобы быть в авангарде общества, служить неким социальным архетипом, обращать внимание на который должны все без исключения граждане страны.

Экспертиза Мидриган: почему президенты Молдовы не могут быть примером для граждан

За все годы независимости в республике сложилась ситуация, когда президенты не являются социальным примером для граждан, не демонстрируют модели поведения, достойные общественного подражания, не стремятся быть скромными и служить народу так, как будто это не высокая государственная должность, а работа, которая выполняется во имя людей и их благополучия. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, правозащитник, университетский преподаватель Павел Мидриган.

"Президент Молдовы должен быть примером. Когда руководитель является таковым, тогда и остальные члены общества стремятся быть лучше. Нам в Молдове не хватает примеров морали", – заявил собеседник.

Мидриган подчеркнул, что в случае, если студенты попросят его назвать примеры десяти руководителей, молдавских политиков, находившихся у власти в стране с 1991 года до наших дней, ему будет крайне сложно это сделать.

"Наши президенты и другие руководители сделали лишь кое-что – в меру своих возможностей. Но, увы, они не стали примерами морали для общества. Воспитание граждан является наиболее действенным и сильным, когда пример показывает именно глава государства", – уточнил эксперт.

Главным бичом многих молдавских политиков собеседник назвал коррупцию, которая пронизала большинство ведомств и госучреждений в стране. В таких условиях, резюмировал Мидриган, вряд ли можно говорить о каких-то морально-нравственных устоях в отечественной политике.

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