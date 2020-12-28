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Валерий Гилецкий
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гилецкий: Санду вообще может не выдвинуть никого на пост премьер-министра

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201228/33033679/sandu-voobsche-mozhet-ne-vydvinut-nikogo-na-post-premera.html

Собеседник рассказал о том, что новый президент Молдовы Майя Санду может пойти на оригинальный шаг - у нее есть возможность не выдвигать ни одной кандидатуры на пост премьера, что приведет к необходимости роспуска парламента и досрочным выборам.

Экспертиза
Гилецкий: Санду вообще может не выдвинуть никого на пост премьер-министра

В высшем законодательном органе страны нет большинства, никто не заявлял о его формировании официально, новый президент Майя Санду может и не выдвигать кандидатов на должность премьер-министра, заранее зная, что депутаты не проголосуют за эту личность, возникнет масса разногласий. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-депутат Валерий Гилецкий.

"Как результат – пройдет трехмесячный срок, после чего возможны досрочные выборы. Было решение Конституционного суда, когда ранее не могли избрать главу государства, о том, что предельный срок, в течение которого депутаты не могут утвердить главу кабмина, не должен превышать 90 дней", – заявил собеседник.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: досрочные парламентские выборы могут пройти в мае или осенью 2021-го
По его словам, если в указанный временной отрезок парламентарии и новый президент не придут к компромиссу, кто должен возглавить правительство республики, у главы государства есть все необходимые полномочия для роспуска нынешнего состава парламента и объявления досрочных выборов.

Санду 24 декабря приняла присягу и официально вступила в должность президента страны. Она первая женщина, ставшая в Молдове главой государства.

Пятый президент Молдовы Игорь Додон руководил страной с 2016 по 2020 год. 24 декабря он передал полномочия Санду, победившей во втором туре выборов.

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Теги:
выдвижение, премьер, Санду


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