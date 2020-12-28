Гилецкий: Санду вообще может не выдвинуть никого на пост премьер-министра

В высшем законодательном органе страны нет большинства, никто не заявлял о его формировании официально, новый президент Майя Санду может и не выдвигать кандидатов на должность премьер-министра, заранее зная, что депутаты не проголосуют за эту личность, возникнет масса разногласий. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-депутат Валерий Гилецкий.
"Как результат – пройдет трехмесячный срок, после чего возможны досрочные выборы. Было решение Конституционного суда, когда ранее не могли избрать главу государства, о том, что предельный срок, в течение которого депутаты не могут утвердить главу кабмина, не должен превышать 90 дней", – заявил собеседник.
Санду 24 декабря приняла присягу и официально вступила в должность президента страны. Она первая женщина, ставшая в Молдове главой государства.
Пятый президент Молдовы Игорь Додон руководил страной с 2016 по 2020 год. 24 декабря он передал полномочия Санду, победившей во втором туре выборов.
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