Киркэ: какие экономические сюрпризы ожидают Молдову и ее граждан в 2021-м

Эксперт проанализировал, существуют ли в следующем году предпосылки для роста национальной экономики после года, когда на состоянии национального хозяйства страны отразился кризис, вызванный пандемией коронавируса нового типа.

Экспертиза Киркэ: какие экономические сюрпризы ожидают Молдову и ее граждан в 2021-м

Влияние пандемии коронавируса нового типа и ограничений в значительной степени отразилось на экономике нашей страны – по итогам второго квартала текущего года падение уровня валового внутреннего продукта составило 14%.

Это стало беспрецедентным спадом ВВП за всю историю независимой Молдовы. За первое полугодие цифра падения ВВП составила 7,5 процента, по итогам года этот показатель может составить 6,5 процента.

Между тем в Минэкономики дают осторожный, но оптимистический прогноз – в ведомстве ожидают, что рост ВВП в следующем году составит около 4,4%. Насколько реалистичен такой сценарий? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Рост ВВП в следующем году будет выше обычного. В предыдущие годы рост экономики составлял в среднем от 3% до 3,5%. Цифра в 4,4% – довольно оптимистичный прогноз для экономики, хотя такой эффект происходит при реализации отложенного спроса в экономике", – заявил собеседник.

По словам эксперта, показатели экономического роста Молдовы будут в значительной степени зависеть от объемов экспортных поставок за рубеж, а также от благосклонности природы, если не случится очередной засухи, которая господствовала на территории республики в 2020-м и была самой сильной с 1947 года.

"Если с климатической точки зрения нас не ждет серьезных потрясений, мы выйдем на курс экономического роста", – резюмировал Киркэ.

Экономические эксперты говорят о приоритете развития в стране отрасли IT-услуг и разработок, для того чтобы обеспечить рост показателей национального хозяйства Молдовы. Статистика показывает: если 15 лет назад страна экспортировала IT-услуги на сумму в 1 миллион долларов, то сегодня этот показатель возрос уже до 200 миллионов. Это в два раза больше, чем финансовая выручка от экспорта молдавских вин. Второй успешный сектор, который может обеспечить стабильный рост экономики, – экспорт транспортных услуг.

Отрасль международных грузоперевозок обладает потенциалом доходности до 450 миллионов долларов ежегодно, хотя на данном этапе по неизвестным причинам правительство не обращает должного внимания на развитие этого сектора экономики.

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