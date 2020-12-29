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Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva

Кузнецов: Санду оказалась в той же ситуации, что и Додон

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201229/33058878/sandu-v-sostoyanii-dezhavyu-i-dosrochnye-vybory-v-moldove.html

Эксперт назвал временной отрезок из недалекого политического прошлого Молдовы, а также проанализировал, к каким последствиям приведут досрочные выборы, в случае если без них будет не обойтись.

Экспертиза
Кузнецов: Санду оказалась в той же ситуации, что и Додон

Новый президент Молдовы Майя Санду сейчас оказалась примерно в таком же политическом положении, что и Игорь Додон в момент вступления в должность в 2016 году. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Александр Кузнецов, отметив, что и тогда, и сейчас глава государства не обладает парламентской поддержкой.

"Страна находится в неком состоянии "дежавю". В 2016 году Демпартия имела большинство в парламенте, правительство также возглавляли выдвиженцы этого политического формирования. Фактически в течение трех лет президент не мог слаженно работать с парламентариями и кабмином", – заявил собеседник.
Заседание парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
Фракция ДПМ встретилась с президентом

По словам эксперта, сегодня президент Санду не обладает парламентской поддержкой, равно как и не может рассчитывать на лояльное ей новое правительство. Возможные досрочные выборы в стране, о заинтересованности в проведении которых заявили и представители Партии социалистов, и полиформирования "Действие и солидарность" (PAS), мало изменят политический расклад в стране, уверен Кузнецов.

"Согласно данным ряда социологических опросов, ПСРМ получит весьма хороший результат –  30-36 мандатов. Мы не должны забывать, сколько людей голосовали за Додона на президентских выборах. Повысится в новом парламенте и число депутатов из партии PAS", –  отметил эксперт.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: досрочные парламентские выборы могут пройти в мае или осенью 2021-го

Также, по словам политолога, необходимо учитывать, что в новый состав парламента пройдут депутаты от партии "Шор" и "Нашей партии", последнюю многие избиратели ассоциируют с ее лидером Ренато Усатым. Кузнецов обратил внимание, что в любом случае при проведении досрочных парламентских выборов Санду придется садиться за стол переговоров с фракциями и обсуждать условия формирования в высшем законодательном органе страны нового правящего большинства.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, — 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

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Теги:
Молдова, досрочные выборы


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