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Виктор Жук.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Жук: расскажу о том, кому выгодны досрочные выборы в Молдове, а кому нет

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201230/33074171/komu-vygodny-dosrochnye-vybory-v-moldove-a-komu-net.html

Эксперт проанализировал политическую ситуацию в стране и спрогнозировал тактику ведущих партий на ближайшую перспективу.

Экспертиза
Жук: расскажу о том, кому выгодны досрочные выборы в Молдове, а кому нет

Вопрос о проведении досрочных парламентских выборов стал наиболее острым после консультаций, которые провела новый президент страны Майя Санду с фракциями и парламентскими группами, представленными в нынешнем составе высшего законодательного органа республики.

Между тем, как заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор хабилитат политологии Виктор Жук, не все парламентские силы заинтересованы в досрочном электоральном туре, поскольку могут не упрочить результат, а сохранить за собой примерно то же число депутатских мандатов, что и сейчас.

"Левый фланг в Молдове практически сформирован. Социалисты в случае досрочных выборов получат примерно 35-37 депутатов. Поэтому социалистам эти выборы, в принципе, и не нужны. Им придется прилагать физические и моральные усилия, нести финансовые затраты, чтобы повторить имеющийся результат", - сказал собеседник.
Александр Кузнецов
© Sputnik / Victor Iovva
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По словам эксперта, досрочные выборы также невыгодны и для партии "Шор", поскольку на большее число депутатских мандатов этому политическому формированию вряд ли приходится рассчитывать. Однако, уточнил Жук, и ПСРМ и представителям партии "Шор" на данном этапе просто невыгодно говорить о том, что они выступают против досрочных парламентских выборов.

"Для этих двух партий очень выгодно, чтобы выборы прошли осенью следующего года, ну а для пропрезидентской партии - чем раньше, тем лучше", - подытожил Жук.

В понедельник президент Молдовы Майя Санду объявила на пресс-конференции, что абсолютно все партии в законодательном форуме не относят себя к парламентскому большинству и согласны с идеей организации досрочных парламентских выборов. Об этом она рассказала по итогам консультаций с представителями фракций.

С понедельника Санду начала консультации с парламентскими фракциями. Майя Санду поочередно провела встречи с фракциями Партии социалистов, PAS, "Платформы DA", Демпартии, партии "Шор" и парламентской группой ProMoldova.

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Теги:
заинтересованность, партии, Молдова, досрочные выборы


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