Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту

Пока молдавские политики выясняют отношения, граждан интересует вопрос: не обесценятся ли их сбережения в леях из-за нестабильности? Экономический эксперт оценил стабильность национальной валюты.

Экспертиза Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту

В нынешнем году республику сотрясали многие испытания, вызванные пандемией коронавируса. Экономический кризис — одно из них, из-за чего пошатнулся, пусть и незначительно, обменный курс молдавского лея. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

"Если говорить о поведении национальной валюты на протяжении уходящего года, ощущалось легкое падение обменного курса, но не такое, как прогнозировали изначально. Наибольший проигрыш лея был ощутим в четвертом квартале года, начиная с октября. С этого времени были видны серьезные скачки по курсу основных валют - доллара и евро", — заявил собеседник. © Sputnik / Владимир Трефилов Сюрпризы на валютном рынке: рекорды евро и притаившийся доллар

По словам эксперта, прогноз по стабильности молдавского лея остается пессимистическим, поскольку за последний месяц фиксировался постоянный, постепенный спад обменного курса национального платежного средства. Если эту тенденцию не остановить, считает Унгуряну, прогнозы по стабильности лея станут еще более неутешительными.

"Среди людей все больше ощущается озабоченность. Это пока не дошло до паники, но уже преодолен психологический барьер, когда евро стал стоить дороже 21 лея. Люди уже понимают, что ситуация в экономике может пойти в неправильном направлении, и многие уже делают валютные запасы", - резюмировал Унгуряну.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции — минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать — "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро — на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве — доллар окреп на 26 банов, евро — на 15 банов.

Если говорить о весне, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро — на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции — доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус на 20 банов, а евро практически не изменился в цене. © Photo : СтудИзба Степанова: каким будет обменный курс доллара в 2021 году

Летом оба "иностранца" хмурились. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, "европеец" — 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. Заключительный летний месяц доллар завершил в миноре, лишившись порядка 14 банов. Евро же практически не изменился в цене.

А вот осень эта парочка начала без какой-либо хандры. За сентябрь "американец" подорожал на 30 банов, а "европеец" — на 15 банов. В октябре оба "иностранца" продолжили укрепляться — каждый на шесть банов. В ноябре оба прибавили в весе — доллар в плюсе на 20 банов, а евро — на 61 бан.

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