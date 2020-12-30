Засавицки: этот бизнес стал наиболее убыточным в 2020 году в Молдове

Пандемия и спровоцированный ей экономический кризис в 2020 году наиболее ударили по отрасли HoReCa, его представители понесли значительные убытки – и финансовые, и кадровые.

Экспертиза Засавицки: этот бизнес стал наиболее убыточным в 2020 году в Молдове

Под "занавес" 2020 года можно с уверенностью сказать, что ресторанный бизнес стал самым ненадежным в плане инвестиций средств и ожиданий заработка, виной тому стало распространение коронавируса нового типа и введенные в связи с ним карантинные ограничения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала председатель ассоциации рестораторов республики (MAR) Анета Засавицки.

"Этот год нам показал, что первой ощутила на себе удар кризиса именно отрасль HoReCa. К сожалению, это один из самых сложных и рискованных видов бизнеса в нашей стране, 2020 год был для нас был очень тяжелым и бесперспективным. В этом году наша отрасль работала на 60 процентов меньше по сравнению с 2019-м", – заявила собеседница.

По ее словам, одной из тяжелых потерь для отрасли стал уход с работы многих квалифицированных сотрудников. Прежде всего, это касается поваров со стажем, которые проработали многие годы в некоторых ресторанах страны и зарекомендовали себя как хорошие специалисты.

"Многие настоящие профессионалы-повара, не найдя работу на родине, просто уехали из страны. А для подготовки хорошего повара нужны годы. Также ушли многие официанты, на их подготовку уходит до 3 месяцев, чтобы обучить их базовым навыкам", – добавила Засавицки.

Как уточнила собеседница, многие бывшие сотрудники ресторанного бизнеса ранее проходили дорогостоящую стажировку за рубежом, а потом вынуждены были уехать, лишившись работы. Засавицки назвала это также большой потерей для всего сектора HoReCa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova