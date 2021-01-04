Муравский: как на экономике Молдовы отразился кризис, вызванный пандемией

Эксперт проанализировал текущее состояние национального хозяйства страны и назвал те отрасли, которые оказались наиболее уязвимыми перед кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса.

Экспертиза Муравский: как на экономике Молдовы отразился кризис, вызванный пандемией

В Молдове пока не наблюдается массового закрытия предприятий из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса нового типа, но они страдают от резкого падения заказов, которые до пандемии поступали в республику из-за рубежа. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт, экс-вице-премьер Александр Муравский.

"От ощутимого падения объемов заказов от наших западных партнеров в швейной и легкой промышленности, которая работает в кооперации с итальянскими и немецкими компаниями. Также пострадали предприятия, изготавливающие в Молдове комплектующие для европейского автомобилестроения", - заявил собеседник. © Sputnik / Владимир Трефилов В Приднестровье подводят итоги года в экономике: показатели "не дотягивают"

По словам эксперта, падение уровня валового внутреннего продукта в минувшем году было таким быстрым отчасти и потому, что значительная часть предприятий легкой промышленности и автомобилестроения не получали соответствующего числа заказов и не были загружены в полную силу.

"Насколько мала наша экономика можно было наблюдать по тому, как в Молдове начало действовать один из филиалов немецкой компании в свободной экономической зоне в Бельцах. Как только предприятие заработало, промышленность вышла на первые позиции в формировании ВВП, когда возникли трудности у главного предприятия в Германии, они были ощутимы и в Молдове", - резюмировал экономист.

Влияние пандемии коронавируса нового типа и ограничений в значительной степени отразилось на экономике нашей страны – по итогам второго квартала текущего года падение уровня валового внутреннего продукта составило 14%.

Это стало беспрецедентным спадом ВВП за всю историю независимой Молдовы. За первое полугодие цифра падения ВВП составила 7,5 процента, по итогам года этот показатель может составить 6,5 процента.

Между тем в Минэкономики дают осторожный, но оптимистический прогноз – в ведомстве ожидают, что рост ВВП в следующем году составит около 4,4%.

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