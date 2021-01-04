Калак: почему в Молдове правительство не помогает всем

Экономический эксперт проанализировал состояние национального хозяйства страны и рассказал, почему правительство не в состоянии оказать помощь представителям всех отраслей бизнеса.

Экспертиза Калак: почему в Молдове правительство не помогает всем

На данном этапе следует говорить не о том, как пострадала экономика Молдовы в течение 2020 года, а о факторах риска, которые могут нанести ей вред в дальнейшем. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Дмитрий Калак.

"Какие уроки мы должны извлечь из ситуации 2020 года? Для меня очевидно одно: весь этот год правительство действовало в качестве "пожарных", стараясь решать вопросы, которые с каждым днем все более разрастались, появлялись новые проблемы", - отметил собеседник. © Sputnik / Ilya Pitalev Молдова в политическом кризисе: что будет с пенсиями, зарплатами и экономикой

Калак порекомендовал не забывать, что ресурсы Молдовы как государства - невелики, страна не может оказывать помощб бизнесу в тех объемах, о которых сегодня говорят представители бизнеса. Специалист напомнил, что правительство и хотело бы помочь представителям всех отраслей экономики, но это представляется невозможным из-за бедности государства.

"В 2021 году мы должны подумать о том, как сделать экономическую ситуацию в стране более стабильной, предсказуемой и устойчивой, чтобы ни засуха, ни любые другие катаклизмы не оказывали влияния на ее развитие", - резюмировал собеседник.

Влияние пандемии коронавируса нового типа и ограничений в значительной степени отразилось на экономике нашей страны – по итогам второго квартала текущего года падение уровня валового внутреннего продукта составило 14%.

Это стало беспрецедентным спадом ВВП за всю историю независимой Молдовы. За первое полугодие цифра падения ВВП составила 7,5 процента, по итогам года этот показатель может составить 6,5 процента.

Между тем в Минэкономики дают осторожный, но оптимистический прогноз – в ведомстве ожидают, что рост ВВП в следующем году составит около 4,4%.

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