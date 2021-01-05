11:37 05 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.60
Поиск
Лидия Трещило
© Sputnik / Miroslav Rotari

Трещило: капризы молдавской погоды, или Почему у нас нет нормальной зимы

Экспертиза
Получить короткую ссылку
54610
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210105/33141499/kaprizy-moldavskoy-pogody-Ili-pochemu-u-nas-net-normalnoy-zimy.html

Начальник Управления метеорологии Госгидромета страны Лидия Трещило рассказала Sputnik, почему уже несколько лет подряд в декабре и январе нет ни снега, ни морозов.

Экспертиза
Трещило: капризы молдавской погоды, Или почему у нас нет нормальной зимы

Ушедший, 2020 год был богат на сюрпризы – погодные, метеорологические, гидрологические. Средняя температура, по предварительным данным, в 2020 году была выше нормы на 3–4 градуса. Такое фиксируют впервые за весь период наблюдений. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала метеоролог Лидия Трещило.

Специалист подчеркнула, что в Молдове, как и во всем мире, наблюдается тенденция повышения температуры из-за глобального изменения климата, и больше всего это заметно зимой.

"По этой причине изменяется и длительность времен года, например, зимы стали короче. За последние двадцать лет пятнадцать зим были теплыми, то есть выше нормальных значений. Поэтому, скорее всего, нам придется привыкать к тому, что зимняя сказка со снегом и морозами будет все реже и зимний сезон станет начинаться после Нового года", – сказала спикер.
Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник

В ближайшие несколько дней молдавские синоптики прогнозируют в стране сравнительно теплую погоду. Днем 5, 6 и 7 января будет тепло - до плюс 6-7 градусов по Цельсию, в этот период по республике возможны кратковременные дожди и туманы.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, единственным относительно прохладным днем выдастся воскресенье, 10 января. В этот день в ночные часы столбики термометров по республике упадут до минус 2-3 градусов, днем будет от нуля до плюс 1-2 градусов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Самый точный прогноз погоды: дождь напомнит о себе
Самый точный прогноз погоды: если повезет, выглянет солнце
Теги:
Молдова, зима, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии.
Фото - Запомнился не вирусом одним: природные катастрофы 2020 года
Зимние забавы в русские морозы.
Видео - Зимние забавы в русские морозы
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться