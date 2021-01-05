Трещило: капризы молдавской погоды, или Почему у нас нет нормальной зимы

Начальник Управления метеорологии Госгидромета страны Лидия Трещило рассказала Sputnik, почему уже несколько лет подряд в декабре и январе нет ни снега, ни морозов.

Экспертиза Трещило: капризы молдавской погоды, Или почему у нас нет нормальной зимы

Ушедший, 2020 год был богат на сюрпризы – погодные, метеорологические, гидрологические. Средняя температура, по предварительным данным, в 2020 году была выше нормы на 3–4 градуса. Такое фиксируют впервые за весь период наблюдений. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала метеоролог Лидия Трещило.

Специалист подчеркнула, что в Молдове, как и во всем мире, наблюдается тенденция повышения температуры из-за глобального изменения климата, и больше всего это заметно зимой.

"По этой причине изменяется и длительность времен года, например, зимы стали короче. За последние двадцать лет пятнадцать зим были теплыми, то есть выше нормальных значений. Поэтому, скорее всего, нам придется привыкать к тому, что зимняя сказка со снегом и морозами будет все реже и зимний сезон станет начинаться после Нового года", – сказала спикер. © AP Photo / Hasan Jamali Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник

В ближайшие несколько дней молдавские синоптики прогнозируют в стране сравнительно теплую погоду. Днем 5, 6 и 7 января будет тепло - до плюс 6-7 градусов по Цельсию, в этот период по республике возможны кратковременные дожди и туманы.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, единственным относительно прохладным днем выдастся воскресенье, 10 января. В этот день в ночные часы столбики термометров по республике упадут до минус 2-3 градусов, днем будет от нуля до плюс 1-2 градусов.

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