10:57 08 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Виталий Шинкарь.
© Sputnik / Osmatesco

Шинкарь: какого числа точно родился Христос

Экспертиза
Получить короткую ссылку
297 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210108/33167666/shinkar-v-kakuyu-datu-tochno-rodilsya-khristos.html

Дата рождения Христа в Библии точно не указывается, также, как и год рождения Спасителя. В Библии отмечены некоторые моменты, по которым можно определить, что Христос родился зимой, но точных данных там нет.

Экспертиза
Шинкарь: в какую дату точно родился Христос

Дата, когда мы отмечаем приход в мир Христа, была назначена, но выбрана совершенно неслучайно, отметил в эфире студии Sputnik Молдова служитель Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

"Любой человек ищет правду и истину, если это человек разумный и думающий. В древности люди были таковыми, вопрос истины занимал их. Они гениально определили многие вещи. Чувствовали связь со временем, понимали присутствие Бога в мире, поэтому для них этот мир во многом был тайной, к которой нужно бережно относиться", – заявил Шинкарь.

По словам священнослужителя, древний человек вдохновлялся какими-то событиями природы. И тот момент, когда день переходит в более длинную фазу, а ночи начинают сокращаться, они не могли обойти вниманием как простую случайность. Ведь Бог, как говорит Писание, и планеты создал для знамений. И древний человек вглядывался в солнце, от которого зависела его жизнь, которое давало тепло, движение, красоту, которое изгоняло мрак. Поэтому день солнцестояния в Римской империи был величайшим праздником.

Рождество.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
Пусть праздник дарует новые надежды: политики и клир поздравили граждан Молдовы

"Конечно, это был языческий праздник, но с не пустым содержанием. Люди не просто планетам поклонялись – они чувствовали в этом какой-то невероятный замысел, они понимали, что должно быть что-то, что прогоняет тьму навсегда, что дает миру свет, который никогда не прекратится. И именно поэтому христиане назначили на этот день праздник Рождества, чтобы показать миру, что солнце, которое мир искал, тот свет, который человечество искало – это Христос", – сказал Шинкарь.

Есть, по словам протоиерея, и обратная версия, что, наоборот, язычники вслед за христианами установили в этот день свой праздник. Но важна не суть этого противостояния, а важен сам смысл – что Христос есть солнце правды.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Наступил праздник ободрения в мире многих угроз и опасностей
Празднуем Рождество в пандемию: что говорит Митрополия Молдовы
Теги:
праздник, дата, Рождество


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Рождественская служба в Кафедральном соборе.
Фото - Рождественская служба в Кафедральном соборе
Путин посетил рождественское богослужение в древней новгородской церкви Николы на Липне.
Путин посетил рождественское богослужение в новгородской церкви Николы на Липне
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться