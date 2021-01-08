Шинкарь: какого числа точно родился Христос

Дата рождения Христа в Библии точно не указывается, также, как и год рождения Спасителя. В Библии отмечены некоторые моменты, по которым можно определить, что Христос родился зимой, но точных данных там нет.

Экспертиза Шинкарь: в какую дату точно родился Христос

Дата, когда мы отмечаем приход в мир Христа, была назначена, но выбрана совершенно неслучайно, отметил в эфире студии Sputnik Молдова служитель Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

"Любой человек ищет правду и истину, если это человек разумный и думающий. В древности люди были таковыми, вопрос истины занимал их. Они гениально определили многие вещи. Чувствовали связь со временем, понимали присутствие Бога в мире, поэтому для них этот мир во многом был тайной, к которой нужно бережно относиться", – заявил Шинкарь.

По словам священнослужителя, древний человек вдохновлялся какими-то событиями природы. И тот момент, когда день переходит в более длинную фазу, а ночи начинают сокращаться, они не могли обойти вниманием как простую случайность. Ведь Бог, как говорит Писание, и планеты создал для знамений. И древний человек вглядывался в солнце, от которого зависела его жизнь, которое давало тепло, движение, красоту, которое изгоняло мрак. Поэтому день солнцестояния в Римской империи был величайшим праздником.

"Конечно, это был языческий праздник, но с не пустым содержанием. Люди не просто планетам поклонялись – они чувствовали в этом какой-то невероятный замысел, они понимали, что должно быть что-то, что прогоняет тьму навсегда, что дает миру свет, который никогда не прекратится. И именно поэтому христиане назначили на этот день праздник Рождества, чтобы показать миру, что солнце, которое мир искал, тот свет, который человечество искало – это Христос", – сказал Шинкарь.

Есть, по словам протоиерея, и обратная версия, что, наоборот, язычники вслед за христианами установили в этот день свой праздник. Но важна не суть этого противостояния, а важен сам смысл – что Христос есть солнце правды.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova