Сербова: блюдо молдавской кухни, очень подходящее для рождественского меню

У нас каждая хозяйка имеет свой "фирменный" рецепт приготовления мамалыги, специалист-нутрициолог рассказала о том, как со вкусом и пользой подать на стол это лакомство в зимние праздники.

Экспертиза Сербова: это блюдо молдавской кухни наиболее подходит в зимние праздники

Как и любая другая национальная кухня, молдавская – колоритна. Поэтому знать меру тоже необходимо. Мамалыга не только у нас, но и в некоторых других странах мира, например, в Грузии или Италии, считается диетической пищей. Это блюдо из кукурузной муки однозначно полезно, но существует проблема: у нас его едят с добавками, часто очень жирными – шкварками, жареной рыбой. А этого делать не следует. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала специалист-нутрициолог Кристина Сербова.

"Молдавская мамалыга готовится из цельнозерновой кукурузной муки. Может, многие не знают, но есть и белая кукурузная мука, которая еще более полезна. В муке обоих видов содержится много микроэлементов, в ней есть клетчатка, необходимая для хорошего пищеварения и усвоения полезных веществ", – сказала собеседница.

По словам специалиста, не возбраняется в качестве добавки к мамалыге использовать брынзу, которая не должна быть сильно соленой, а обладать лишь незначительным, слабо ощутимым солоноватым привкусом.

Обилие овощей также не станет лишним в такому традиционному блюду молдавской кухни.

"Желательно подавать к мамалыге не жареную, а запеченную рыбу. То же касается голубцов, которые необходимо тушить или томить, не следует добавлять в их состав жирную свинину", – добавила Сербова.

В качестве полезного мяса для приготовления основных блюд отечественной кухни нутрициолог порекомендовала использовать нежирную курятину или индюшатину, которые считаются диетическими продуктами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova