Пулбере: многие депутаты, говорящие о досрочных выборах, играют на публику

Экс-председатель Конституционного суда назвал случаи, когда по закону могут состояться досрочные выборы в парламент Молдовы.

Экспертиза Пулбере: депутаты, говорящие о досрочных выборах, играют на публику

Многим молдавским парламентариям попросту невыгодны досрочные выборы в высший законодательный орган страны. Заявляя о своем желании вновь выйти на "суд" к избирателю, многие политики просто лукавят и придерживаются общепринятого и озвученного общественного мнения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-глава Конституционного суда страны Думитру Пулбере.

"Большинство нынешних депутатов понимают, что больше не вернутся в парламент. Во-вторых, для самороспуска парламента должны быть положения в законах. Но ни один нормативно-правовой акт не говорит о возможности самороспуска созыва высшего законодательного органа страны", - заявил собеседник.

"Мой совет всем депутатам и юристам - соблюдать Конституцию, где четко сказано о том, в каком случае в стране могут быть спровоцированы досрочные выборы", - заключил Пулбере.

По словам эксперта, даже если предположить, что кто-то из депутатов на данном этапе сложит свои полномочия, то по нынешней системе партийных списков его место должен будет занять один из нижестоящих в нем коллег. Следует помнить и о том, что нынешний состав парламента был избран по смешанной системе - часть депутатов прошли по партийным спискам, а часть - по одномандатным округам. Поскольку эта норма уже не действует, то в результате получится полная неразбериха.

Согласно Основному закону, для этого есть два пути – если невозможно сформировать правительство, если депутаты не могут принять ни один закон в течение 90 дней.

Впрочем, Конституционный суд в ближайшее время должен растолковать, возможен ли роспуск парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей.

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