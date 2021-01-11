Пулбере: многие депутаты, говорящие о досрочных выборах, играют на публику

Многим молдавским парламентариям попросту невыгодны досрочные выборы в высший законодательный орган страны. Заявляя о своем желании вновь выйти на "суд" к избирателю, многие политики просто лукавят и придерживаются общепринятого и озвученного общественного мнения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-глава Конституционного суда страны Думитру Пулбере.
"Большинство нынешних депутатов понимают, что больше не вернутся в парламент. Во-вторых, для самороспуска парламента должны быть положения в законах. Но ни один нормативно-правовой акт не говорит о возможности самороспуска созыва высшего законодательного органа страны", - заявил собеседник.
"Мой совет всем депутатам и юристам - соблюдать Конституцию, где четко сказано о том, в каком случае в стране могут быть спровоцированы досрочные выборы", - заключил Пулбере.
Согласно Основному закону, для этого есть два пути – если невозможно сформировать правительство, если депутаты не могут принять ни один закон в течение 90 дней.
Впрочем, Конституционный суд в ближайшее время должен растолковать, возможен ли роспуск парламента путем принятия соответствующего положения двумя третями голосов законодателей.
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