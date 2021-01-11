Кунев: в Молдове есть более перспективная отрасль, чем виноделие

За последние годы отрасль информационных технологий в Молдове уверенно выходит на первый план, давно опередив по уровню доходов такое традиционное для национального хозяйства страны направление как виноделие. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Кунев.
"Динамика развития нашей отрасли действительно самая высокая. Маржа - также наиболее велика. Мы считаем, что IT-сектор - лидер среди всех отраслей экономики Молдовы. Можно констатировать, что наша отрасль наименее пострадала от последствий пандемии", - заявил эксперт.
Собеседник добавил, что незначительные финансовые потери понесли лишь те IT-компании, которые на протяжении 2020 года обслуживали такие направления экономики, как транспорт, туризм, ресторанный бизнес.
По сообщению Министерства экономики и инфраструктуры, льготные меры в IT-сфере показали свою эффективность и способствовали развитию этой индустрии в Молдове, которая за последние годы стала одним из основных экспортеров услуг.
В 2019 году, по данным Государственной налоговой службы, 114 IT-компаний воспользовались налоговыми льготами, а число бенефициаров составило около 1300-1500 человек. Это те, кто в силу профессии занят в высокотехнологической отрасли.
Таким образом, в этом секторе и далее необлагаемым доходом будет тот, что превышает планку в 17,4 тысячи леев. При этом, по данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в IT-индустрии в Молдове составляет около 16,3 тысячи леев при средней прогнозируемой заработной плате по экономике в 8,7 тысячи леев.
В Минэкономики считают, что такая мера должна способствовать прозрачности и повышению заработной платы.
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