Игнат: как теплая и бесснежная зима отразится на будущем урожае

Экономический эксперт рассказал о рисках, которые могут подстерегать отрасль сельского хозяйства республики в наступившем году.

Экспертиза Игнат: как теплая и бесснежная зима отразится на будущем урожае

Достаточное количество влаги в почве - еще не повод говорить о том, что следующий сельскохозяйственный год для Молдовы будет незасушливым, но на данном этапе прогноз можно назвать слегка оптимистическим. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Анатолий Игнат.

"Но есть еще одна проблема. Если год хороший в метеорологическом плане, то все сетуют на низкие цены на продукцию. Однако предпосылки для будущего урожая - пока неплохие. Влаги в почве достаточно, но для многолетних культур, садов и виноградников есть другие риски - опасность заморозков", - подчеркнул собеседник. © Sputnik / Mihai Caraus Эколог - о тракторном протесте: о страховании от засухи никто не думал

Эксперт напомнил: проблемы в секторе остались с прошлого года, это касается и задолженностей по выплатам субсидий, и неспособность некоторых фермеров полностью восстановить свои хозяйства с прошлого года, возместить потери.

"Правительству предстоит в наступившем году усердно поработать для смягчения эффектов от накопившихся проблем. Но многие наши кабмины грешат неким прожектерством - еще урожай яровых не посеяли, а дают прогнозы", - добавил Игнат.

Влияние пандемии коронавируса и засухи в значительной степени отразилось на экономике страны - падение уровня валового внутреннего продукта составило 14%.

Это стало беспрецедентным спадом ВВП за всю историю независимой Молдовы. За первое полугодие 2020 года цифра падения ВВП составила 7,5%, по итогам года этот показатель составил 6,5%.

Между тем в Минэкономики дают осторожный, но оптимистический прогноз - в ведомстве ожидают, что рост ВВП в следующем году составит около 4,4%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova