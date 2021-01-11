Гараба: в Молдове есть проблема - пластик убивает экологию страны

Эколог рассказал, как твердые бытовые отходы отражаются на состоянии природы в республике и чем опасны вещества, попадающие в почву при разложении пластика.

Экспертиза Гараба: в Молдове есть проблема - пластик убивает экологию страны

Полный запрет на использование пластиковых пакетов вступил в силу с этого года. В стране до сих пор нет ни одной лаборатории, где можно было бы проверить состав пакета. В связи с этим предпринимателей нельзя привлечь к ответственности. Не соблюдают закон и торговцы столичных рынков. За нарушение физическим лицам грозит до четырех с половиной тысяч леев штрафа, юридическим - до 12 тысяч.

О том, каково губительное влияние пластика на экологию страны, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель Кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.

"Пластик составляет до 20 процентов отходов в республике. Он, во-первых, объемный, что затрудняет его утилизацию. Во-вторых, он очень токсичен, в природной среде разлагается от 50 до 100 лет. Для Молдовы пластиковые отходы вдвойне опасны, так как у нас нет культуры сбора и переработки таких отходов", - заявил собеседник. © Facebook / Тоня Голосеева Танец в стиле стрип-пластик сразил всех наповал- видео

По словам эксперта, особенную опасность для экологии страны составляет сжигание пластика. При этом в атмосферу выбрасывается много вредных, канцерогенных веществ. В результате вредоносные вещества попадают в целую биологическую цепочку, начиная от растений и животных, заканчивая человеком и его состоянием здоровья.

"Пути уменьшения доли пластика в общем количестве отходов есть разные. Первый из них - это сортировка мусора. В городе есть линия по переработке пластика, в некоторых дворах есть специальные контейнеры для его сбора. Второй путь - уменьшение доли пластика в упаковке вплоть до полного запрета", - сказал Гараба.

Он уточнил, что органические отходы в течение года разлагаются и превращаются в удобрение, а пластик чем больше лежит, тем больше загрязняет окружающую среду.

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