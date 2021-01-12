Павловский: Молдова сталкивается с двумя главными проблемами

Эксперт в области права назвал основные причины, из-за которых в стране ущемляются гражданские права, и обозначил пути решения этой проблемы.

Экспертиза Павловски: Молдова сталкивается с двумя главными проблемами

Молдова часто проигрывает дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), куда люди обращаются, не найдя справедливости на родине. Как правило, правительство страны вынуждено выплачивать значительные суммы в виде компенсаций гражданам, обратившимся в эту европейскую инстанцию. В чем причина проигрыша дел нашей страной на общеевропейском уровне? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-судья ЕСПЧ, адвокат Станислав Павловский.

"На протяжении 10-15 лет я постоянно заявляю о том, что Молдова сталкивается с двумя главными проблемами. Это - коррупция и грубейшее нарушение прав человека. Именно в этих двух проблемах отражается вся наша современная жизнь, как государства", - сказал собеседник.

По словам эксперта, эти две проблемы мешают нормально развиваться и нашему государству, в целом, и отягощают жизнь подавляющего большинства граждан. Адвокат настаивает: современное государство должно быть именно моральным, искренним в отношении с гражданами.

"Молдова, как государство, должна гарантировать людям соблюдение их прав, исполнять Европейскую Конвенцию по правам человека. Конечно, обеспечить все права гражданина на уровне национального законодательства может быть сложно. Для этого и соблюдают международные акты", - отметил Павловский.

По Конституции республики международные правовые акты, которые ратифицировала Молдова, преобладают над национальными. Но адвокат считает, что механизмы соблюдения прав человека необходимо развивать и внутри страны. Каждый гражданин должен быть уверенным в том, что ему не придется в случае ущемления его прав отправляться за рубеж и искать правды там, в ЕСПЧ, а быть в состоянии защитить себя на родине, резюмировал Павловский.

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