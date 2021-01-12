Павловский: Молдова сталкивается с двумя главными проблемами

Молдова часто проигрывает дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), куда люди обращаются, не найдя справедливости на родине. Как правило, правительство страны вынуждено выплачивать значительные суммы в виде компенсаций гражданам, обратившимся в эту европейскую инстанцию. В чем причина проигрыша дел нашей страной на общеевропейском уровне? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-судья ЕСПЧ, адвокат Станислав Павловский.
"На протяжении 10-15 лет я постоянно заявляю о том, что Молдова сталкивается с двумя главными проблемами. Это - коррупция и грубейшее нарушение прав человека. Именно в этих двух проблемах отражается вся наша современная жизнь, как государства", - сказал собеседник.
"Молдова, как государство, должна гарантировать людям соблюдение их прав, исполнять Европейскую Конвенцию по правам человека. Конечно, обеспечить все права гражданина на уровне национального законодательства может быть сложно. Для этого и соблюдают международные акты", - отметил Павловский.
По Конституции республики международные правовые акты, которые ратифицировала Молдова, преобладают над национальными. Но адвокат считает, что механизмы соблюдения прав человека необходимо развивать и внутри страны. Каждый гражданин должен быть уверенным в том, что ему не придется в случае ущемления его прав отправляться за рубеж и искать правды там, в ЕСПЧ, а быть в состоянии защитить себя на родине, резюмировал Павловский.
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