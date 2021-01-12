Кырнац: как избавить Конституционный суд от политического влияния

Лишь прямое избрание членов Конституционного суда народом обеспечит независимость этой инстанции от политического влияния. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал профессор, правозащитник Теодор Кырнац.
"Сейчас судьи утверждаются парламентом. Сейчас даже в Высшем совете магистратуры есть представители политических партий. Если бы в Конституционном суде были люди, избранные народом, процесс политического влияния можно было бы исключить", - сказал Кырнац.
"Я тоже участвовал в заседаниях. Если у вас нет "политического зонтика", никто не назначит вас членом Конституционного суда, вне зависимости от того, каким бы грамотным и профессионально-подготовленным вы ни были", - заявил собеседник.
Если же член КС был назначен по политическим критериям, то он никуда не денется от того, чтобы "исполнять заказ" тех партий, которые принимали участие в этом процессе, уверен Кырнац.
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