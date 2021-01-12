Бортник: встреча Санду и Зеленского является попыткой самопиара

Украинский политолог прокомментировал цели визита молдавского президента в Киев и обозначил основные направления, по которым может развиваться сотрудничество на уровне глав двух государств.

Экспертиза Бортник: встреча Санду и Зеленского является попыткой самопиара

Некоторые политики Украины и Молдовы на данном этапе совершают попытку сформировать некий негласный союз не присоединенных к Евросоюзу стран, заранее понимая, что реальное членство в этой структуре пока не предвидится. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, подводя итоги визита Майи Санду в Киев.

"Формируя такой консенсус на уровне государств, два президента попытаются выглядеть более сильными. Кроме того, главы двух стран пытаются выдать такое сотрудничество в качестве фактора давления на Россию, как по вопросам Приднестровья, так и по вопросам Донбасса и Крыма", - заявил собеседник. © Sputnik Что обсудила Майя Санду со спикером Верховной Рады

Эксперт напомнил, что двум государствам было бы выгодней сконцентрироваться на решении экономических и торговых вопросов в Северном Причерноморье, в том числе сотрудничая с Румынией. Кроме того, как считает политолог, встреча стала важной и в протокольном смысле, поскольку из-за опасности распространения коронавируса нового типа и пандемии немногие главы стран соглашаются на организацию двусторонних визитов.

Но итог встречи Майи Санду и Владимира Зеленского собеседник подвел более прозаично, отметив, что это "была попытка самопиара двух лидеров".

Президент Молдовы Майя Санду по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщила, что стороны договорились вывести отношения между двумя странами на другой уровень, а именно - на уровень стратегического партнерства. Об этом она заявила во вторник на совместном брифинге в Киеве.

Санду обратила внимание на то, что Кишинев и Киев делают важный шаг к установлению стратегических отношений путем принятия решения создать "Совет президентов Молдовы и Украины, как новый постоянный формат сотрудничества на высшем уровне". По словам президента, этот механизм поможет в разработке программ и стратегий и внесет вклад в решение проблем двусторонней повестки, а также даст возможность следить за реализацией достигнутых договоренностей.

Также, как заявила Санду, стороны намерены продолжить работать над программами евроинтеграции обеих стран. "Этот путь – стратегическая цель Молдовы и Украины", – добавила она.

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