Чуря: подготовит ли молдавский парламент "сюрприз" для Майи Санду

Депутаты нынешнего парламента вполне могут указать президенту Майе Санду на ошибочность ее действий при обращении в Конституционный суд и попытке продлить срок работы правительства, которое сейчас временно исполняет свои обязанности.

Экспертиза Чуря: подготовит ли молдавский парламент "сюрприз" для Майи Санду

Президент Санду обратилась в Конституционный суд РМ с просьбой пересмотреть некоторые положения Основного закона, касающиеся, в частности, назначения исполняющих обязанности министров исключительно из числа членов кабмина в отставке.

Свое обращение глава государства мотивировала тем, что некоторые статьи "ограничивают президента страны и правительство в статусе и. о. в осуществлении их полномочий".

Между тем многие отечественные политологи и эксперты в области права утверждают, что такое обращение главы государства в КС является очередной попыткой "игр с Конституцией" и что парламентарии могут ответить президенту по-разному.

В частности, как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря, пока сложно спрогнозировать, какой будет реакция парламентариев, но и исключать ее полностью нельзя.

"Вопрос сложный, но парламент, как мне кажется, и лидирующие в нем фракции должны четко формулировать и объяснять гражданам, почему временное правительство, которое должно исполнять свои обязанности, вместо того чтобы быть эффективным, наоборот, вредит государству", - заявил Чуря.

По мнению эксперта, сознательное стремление нового президента страны к продлению срока работы временного правительства является ошибочным, но парламент должен четко указать Санду, в чем состоит ее ошибка при обращении в Конституционный суд страны.

В ближайшие дни истекает срок, в течение которого Майя Санду была обязана представить своего кандидата в премьер-министры республики. Однако в Конституции страны нигде не обозначено подобное жесткое условие.

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