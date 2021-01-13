09:57 13 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: подготовит ли молдавский парламент "сюрприз" для Майи Санду

Экспертиза
Получить короткую ссылку
432 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210113/33221245/podgotovit-li-moldavskiy-parlament-syurpriz-dlya-sandu.html

Депутаты нынешнего парламента вполне могут указать президенту Майе Санду на ошибочность ее действий при обращении в Конституционный суд и попытке продлить срок работы правительства, которое сейчас временно исполняет свои обязанности.

Экспертиза
Чуря: подготовит ли молдавский парламент "сюрприз" для Майи Санду

Президент Санду обратилась в Конституционный суд РМ с просьбой пересмотреть некоторые положения Основного закона, касающиеся, в частности, назначения исполняющих обязанности министров исключительно из числа членов кабмина в отставке.

Пустующие министерские кресла.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Михэеш: Обращение PAS в КС не снимает с Санду обязанности выдвинуть премьера
Свое обращение глава государства мотивировала тем, что некоторые статьи "ограничивают президента страны и правительство в статусе и. о. в осуществлении их полномочий".

Между тем многие отечественные политологи и эксперты в области права утверждают, что такое обращение главы государства в КС является очередной попыткой "игр с Конституцией" и что парламентарии могут ответить президенту по-разному.

В частности, как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря, пока сложно спрогнозировать, какой будет реакция парламентариев, но и исключать ее полностью нельзя.

"Вопрос сложный, но парламент, как мне кажется, и лидирующие в нем фракции должны четко формулировать и объяснять гражданам, почему временное правительство, которое должно исполнять свои обязанности, вместо того чтобы быть эффективным, наоборот, вредит государству", - заявил Чуря.

По мнению эксперта, сознательное стремление нового президента страны к продлению срока работы временного правительства является ошибочным, но парламент должен четко указать Санду, в чем состоит ее ошибка при обращении в Конституционный суд страны.

В ближайшие дни истекает срок, в течение которого Майя Санду была обязана представить своего кандидата в премьер-министры республики. Однако в Конституции страны нигде не обозначено подобное жесткое условие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Может ли Конституционный суд утвердить самороспуск парламента Молдовы
Молдавские кульбиты: ждет ли республику "распущеный" парламент
Эксперт: в новом парламенте может присутствовать криминальный элемент
Теги:
Молдова, парламент, Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Заброшенные здания Кишинева
Фото – Заброшенные здания Кишинева, как они выглядят сейчас
Для Украины было бы самоубийством возобновить боевые действия в Донбассе. Дмитрий Козак
Козак: для Украины было бы самоубийством возобновить боевые действия в Донбассе
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться