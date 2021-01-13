Дрон: почему молдавские политики безответственно относятся к народу

Эксперт рассказал, почему представители политической элиты страны сразу же после выборов забывают об обещаниях, данных избирателям, и преследуют узкокорыстные цели партий и групп.

Экспертиза Дрон: почему молдавские политики безответственно относятся к народу

Если говорить о взаимоотношениях "молдавский народ - власть", то на всем протяжении независимости республики они складывались по принципу "сытый голодного не поймет". Именно так охарактеризовал в эфире студии Sputnik Молдова дуализм во взаимоотношениях граждан с политическими элитами специалист в области права, известный правозащитник Ион Дрон.

"Нынешняя молдавская политическая элита "выращена в лабораториях, создана искусственно определенными группами. Где можно увидеть такое, чтобы, как нынешний глава государства, можно было за четыре года пройти путь от министра до президента? Это невозможно практически, если ты не являешься "креатурой" зарубежных партнеров", - сказал собеседник. © Sputnik / Victor Iovva Кузнецов: все молдавские политики, находящиеся у власти, хотят одного

По словам эксперта, в стране за 29 лет независимости так и не вызрела элита, которая занималась бы исключительно вопросами национального интереса страны и ее граждан. Еще одним изъяном в политических кругах Молдовы аналитик назвал изначальный страх многих отечественных политиков уходить в ограниченный мандатом срок, не имея длительной возможности засиживаться в "высоких" государственных креслах.

"Они должны думать о том, что хорошего оставить для народа, а многие из наших политиков только держатся за власть. Это удел слабых людей, неподготовленных профессионально", - считает Дрон.

Собеседник настаивает: страна имеет право на ответственных людей у власти, которые бы искренне были заняты решением повседневных проблем людей, а разговоры о возможном проведении досрочных парламентских выборов как раз доказывают обратное.

"Почему мы вновь слышим о выборах? Потому что нынешний глава государства рассчитывает, что на волне ее успеха в президентской кампании лояльная ей партия получит большинство", - резюмировал Дрон.

Между тем ведущие эксперты в области права не раз заявляли в комментариях Sputnik Молдова, что досрочные выборы возможны, согласно Конституции, в двух случаях: если президент выдвинет дважды кандидатуру на пост премьер-министра, а парламент ее не утвердит, и в случае, если высший законодательный орган страны в течение трех месяцев не примет ни одного законодательного акта или решения.

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