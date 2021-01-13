Кожокару: не превратится ли Молдова в большую свалку металлолома

С нынешнего года в республику можно официально ввозить автомобили, выпущенные более десятилетия тому назад. К чему это приведет? Эксперт дал ответ.

Экспертиза Кожокару: не превратится ли Молдова в большую свалку металлолома

C 1 января в республике отменены ограничения на ввоз автомобилей старше 10 лет. Вместе с тем установлена прогрессирующая шкала акциза. Чем старше машина, тем дороже обойдется процесс таможенной очистки.

Выступая в эфире студии Sputnik Молдова, председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару заявил, что в результате в стране может значительно возрасти число средств личного передвижения.

Так, статистика показывает, что на каждого гражданина республики, если разделить число уже ввезенных в Молдову автомобилей на все население, приходится свыше одной автомашины. Этот показатель, на первый взгляд, ставит Молдову в число развитых стран, но лишь по количеству автомобилей.

"Если учесть, что сегодня все автосалоны, парковки, торгующие машинами, и авторынки в республике забиты товаром, то я все-таки очень осторожно отношусь к ввозу еще каких-то транспортных средств на территорию страны, за исключением электромобилей и гибридов, которые будут менять наш устаревший парк", – пояснил эксперт.

Ввоз с Запада подержанных автомобилей, исчерпавших свой ресурс, оказывает негативное воздействие на экологию страны. Поскольку такие машины выделяют в атмосферу большое количество тяжелых металлов вместе с выхлопными газами, состояние здоровья многих граждан может серьезно пошатнуться, как минимум это приведет к росту заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

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