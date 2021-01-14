Гырбу: через 4 года молодые кадры в Молдове могут получать зарплаты как в ЕС

В республике активно развивается сектор информационных технологий, а отечественные специалисты демонстрируют неплохие навыки и знания, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Экспертиза Гырбу: через 4 года молодые кадры в Молдове могут получать зарплаты как в ЕС

В Молдове сектор IT-технологий развивается бурно в последние 5-7 лет, поскольку налоговая политика со стороны государства в отношении таких компаний наиболее лояльна. Доказательством тому служат заработные платы, которые получают специалисты, работающие в этой отрасли. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический аналитик Виорел Гырбу.

"По моим подсчетам, через четыре года, если сохранится такой же ритм роста заработных плат в этом секторе, IT-специалисты будут получать столько же, как и представители среднего класса в развитых странах ЕС. А это достаточно много", – заявил собеседник.

По словам эксперта, сейчас государство должно быть заинтересовано в том, чтобы создавать более комфортные условия жизни в стране для всех категорий населения, для того чтобы даже обеспеченные граждане, у которых нет необходимости уезжать из Молдовы, не сталкивались бы с трудностями: и в медицине, и в сфере образования для детей, и в социальном обеспечении.

"Люди с хорошим достатком не хотят жить в тех примитивных условиях, которые созданы в стране. То есть нужно развивать сектор государственных услуг. Но тут возникает проблема: нельзя получать льготы по выплате налогов и в то же время надеяться на улучшение условий жизни", – добавил экономист.

По мнению Гырбу, главной проблемой в республике стала тенденция к массовому отъезду IT-специалистов за рубеж, где и предлагают более выгодные условия и по зарплатам, и по комфортности пребывания в том или ином населенном пункте. По сути, получается, что страна не может в полной мере воспользоваться услугами высококлассных специалистов, теряя профессиональный и человеческий ресурс, резюмировал экономист.

Еще до отставки правительство Кику утвердило продление налоговых льгот в секторе информационных технологий до 2023 года.

По сообщению Министерства экономики и инфраструктуры, эти меры показали свою эффективность и способствовали развитию IT-индустрии в Молдове, которая за последние годы стала одним из основных экспортеров услуг.

В 2019 году, по данным Государственной налоговой службы, 114 компаний, работающих в сфере IT, воспользовались налоговыми льготами, а число бенефициаров составило около 1300-1500 человек – это те, кто в силу профессии занят в высокотехнологической отрасли.

Таким образом, в этом секторе и далее необлагаемым доходом будет тот, что превышает планку в 17,4 тысячи леев. При этом, по данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в IT-индустрии в Молдове составляет около 16,3 тысячи леев при средней прогнозируемой заработной плате по экономике в 8,7 тысячи леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova