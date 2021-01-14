Волницкий: Запад нам не поможет, или Чего ожидать от визита Санду в Брюссель

В ходе своего визита в Киев новый президент Молдовы Майя Санду выступала с довольно резонансными заявлениями об однозначной приверженности республики проевропейскому курсу, о создании "Совета президентов" двух стран и так далее.
Однако не будем забывать, что республика является парламентской по форме правления, а большинство полноты власти сосредоточено именно в руках депутатов высшего законодательного органа страны. Следующий визит Санду планирует совершить в Брюссель, где встретится с чиновниками довольно высокого ранга.
Но основная интрига заключается в том, уделят ли там новому президенту страны должное внимание или ограничатся лишь протокольными заявлениями. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Игорь Волницкий.
"Думаю, что никакой конкретики на данном этапе ожидать не следует. Майя Санду стала президентом, но не получила той полноты реальной власти, о которой заявляла и на которую рассчитывала. В этой ситуации встречи главы молдавского государства с администрацией ЕС будут проходить под аккомпанемент обещаний всемерной поддержки РМ", - заявил эксперт.
По словам собеседника, визит Санду в Брюссель ограничится лишь протокольными декларациями, причем молдавский президент также будет обещать представителям европейских политических элит неизменность внешнеполитического курса Молдовы, ориентированного на сближение с ЕС.
Эксперт уверен: Санду не может сейчас привлечь в Молдову финансовую помощь Евросоюза или запустить некие совместные с ЕС проекты, поскольку по-прежнему не является частью той силы, которая де-факто руководит страной. Президент РМ сегодня фактически не контролирует даже временное, располагающее весьма урезанными полномочиями правительство и вынуждена обращаться в Конституционный суд, дабы хоть в какой-то мере изменить это положение дел.
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