Миронова: насколько опасны для Молдовы наступающие сильные морозы

В период конце текущей недели резко похолодает. В ночные часы температура воздуха понизится до -10 -15 градусов по Цельсию, в дневные – до -5 -10. Среднесуточная температура воздуха будет с 16 по 19 января на 5-7 градусов по Цельсию ниже нормы.
Насколько наступающие сильные морозы опасны для страны и отрасли сельского хозяйства? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова.
"Понижение температур идет постепенное. Нет резких перепадов между максимальным и минимальным показателями. Отсутствие снежного покрова - характерная особенность нашей зимы. Если вспомнить январи предыдущих лет, можно констатировать, что у нас уже редко бывает устойчивый снежный покров в этот период", – заявила собеседница.
"При ночных минимальных температурах от минус 20 и ниже такое возможно, но вряд ли столбики термометров опустятся до таких значений по стране, а узлы кущения зерновых не пострадают", – добавила Миронова.
Метеоролог заверила аграриев страны, что, согласно прогнозам, опасности нет, а паниковать и беспокоиться за урожай озимых не стоит. Прогнозируемые минусовые температуры воздуха не являются критическими даже при отсутствии снежного покрова, резюмировала собеседница.
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