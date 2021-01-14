Миронова: насколько опасны для Молдовы наступающие сильные морозы

Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением температуры, предупреждение действует с 16 по 19 января.

Экспертиза Миронова: насколько опасны для Молдовы наступающие сильные морозы

В период конце текущей недели резко похолодает. В ночные часы температура воздуха понизится до -10 -15 градусов по Цельсию, в дневные – до -5 -10. Среднесуточная температура воздуха будет с 16 по 19 января на 5-7 градусов по Цельсию ниже нормы.

Насколько наступающие сильные морозы опасны для страны и отрасли сельского хозяйства? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова.

"Понижение температур идет постепенное. Нет резких перепадов между максимальным и минимальным показателями. Отсутствие снежного покрова - характерная особенность нашей зимы. Если вспомнить январи предыдущих лет, можно констатировать, что у нас уже редко бывает устойчивый снежный покров в этот период", – заявила собеседница.

По словам специалиста, если температура в ближайшие несколько дней на уровне почвы будет фиксироваться до минус 12 градусов, сильной опасности для взошедших посевов пшеницы не будет. Критической для ростков посевов зерновых является отметка от минус 15 градусов и ниже, но при условии, что земля промерзнет вглубь на 3 и более сантиметров. А за несколько дней морозов, прогнозируемых метеорологами, это едва ли может произойти.

"При ночных минимальных температурах от минус 20 и ниже такое возможно, но вряд ли столбики термометров опустятся до таких значений по стране, а узлы кущения зерновых не пострадают", – добавила Миронова.

Метеоролог заверила аграриев страны, что, согласно прогнозам, опасности нет, а паниковать и беспокоиться за урожай озимых не стоит. Прогнозируемые минусовые температуры воздуха не являются критическими даже при отсутствии снежного покрова, резюмировала собеседница.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova