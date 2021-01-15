Воронин: объясню, почему Молдова в состоянии государственного коллапса

Третий президент республики Молдова подробно проанализировал в политическом, экономическом и социальном плане ситуацию, в которой оказалась страна.

Экспертиза Воронин: объясню, почему Молдова - в состоянии государственного коллапса

Из-за того, что в республике в такое непростое время фактически не функционируют основные органы власти, состояние страны можно назвать не иначе как "государственным коллапсом". Такое мнение в интервью студии Sputnik Молдова высказал председатель Партии коммунистов, президент РМ Владимир Воронин.

"Этот коллапс длится почти полгода. Парламент за четыре месяца провел всего десять заседаний, несмотря на то, что за месяц должен был бы собраться восемь раз. Правительство долго собиралось в отставку и, наконец, в конце декабря, "под елочку", ушло, и кабмина нет", – отметил собеседник.

Ветеран молдавской политики считает нового президента страны Майю Санду "неконституционно избранным", но, тем не менее, оказавшимся в капкане, когда парламент не работает, правительство лишь исполняет свои обязанности, а по формированию нового состава кабинета министров также возникают вопросы.

"Политические силы, поддерживающие нового президента, не обладают парламентским большинством. Вообще непонятно, как они в такой ситуации будут утверждать новый кабинет министров. Обстановка в стране не улучшается, а усугубляет ее пандемия и распространение вируса", – добавил Воронин.

Как считает третий президент Молдовы, вопрос о массовой вакцинации населения от коронавируса нового типа в республике не был решен властями в принципе. Если бы подход к проблеме был серьезным, акцентировал собеседник, то надо было бы давно определиться, в какие сроки, какие категории населения, в какие даты и каким типом вакцины будут прививаться.

"Ежедневно количество заболевших будет расти. Это связано с тем, что в период новогодних праздников делали гораздо меньше тестов. Вместо трех тысяч в этот период лабораторные пробы брали всего, в среднем, у одной тысячи человек", – отметил политик.

Воронин указал и на то, что в стране не решаются социальные проблемы большинства категорий населения, от самых маленьких по возрасту до убеленных сединами граждан. Как считает бывший глава государства, власть на данном этапе не обладает рычагами и механизмами для комплексного решения накопившихся социальных вопросов.

Владимир Воронин возглавлял молдавское государство с 7 апреля 2001 по 11 сентября 2009 года, является единственным, кто занимал эту высокую государственную должность дважды за все годы независимости страны.

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