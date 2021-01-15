Дарованная: в каком возрасте граждане Молдовы будут выходить на пенсию

Член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье объяснила, по какому механизму снижен пенсионный порог для еще работающих граждан преклонного возраста.

Экспертиза Дарованная: в каком возрасте граждане Молдовы будут выходить на пенсию

Согласно решению парламента Молдовы, порог пенсионного возраста для граждан страны был снижен, однако группа парламентариев от партии "Действие и солидарность" (PAS) оспорила данный закон в Конституционном суде. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала депутат от фракции ПСРМ Алла Дарованная.

"Это был закон, который вызвал наиболее бурную реакцию депутатов от правых партий. Фракция социалистов проголосовала за снижение пенсионного возраста для женщин – до 57 лет, и для мужчин - до 62 лет. Но надо помнить, что этот нормативный акт начнет действовать с 1 января 2022 года", – рассказала парламентарий.

Депутат напомнила, что новая редакция закона и отсутствие соответствующей информации у большинства людей преклонного возраста вызвали недопонимание, многие рассчитывали, что уйдут на заслуженный отдых с января текущего года.

"Но действие этого закона пока приостановлено из-за обращения в КС депутатов от фракции PAS, они требуют его аннулировать. Мы ждем, что Конституционный суд решит по справедливости и оставит этот нормативный акт в действии", – добавила Дарованная.

Как отметила член парламентской комиссии, в Молдове следует не увеличивать пенсионный возраст, а искать способы на уровне власти индексировать и повышать размер выплат пожилым людям, что, по словам депутата, является наиболее справедливым решением.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova