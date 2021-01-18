Тромбицкий: какая судьба ждет Днестр - главную реку Молдовы

Экспертиза Тромбицкий: какая судьба ждет Днестр - главную реку Молдовы

Страны, которые находятся в бассейне одной реки, должны сотрудничать, такие положения закреплены в международном законодательстве, в частности - в Хельсинской водной конвенции 1992 года и в других документах Организации Объединенных Наций. Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras эколог Илья Тромбицкий.

"В этом плане очень правильно, что два президента (Санду и Зеленский - ред.) затронули данную проблему. Естественно, они не являются специалистами в этой области, более того - в Молдове сейчас нет правительства, сегодня просто некому серьезно прорабатывать эти вопросы. Но то, что они признали важность проблемы, представляет позитивный интерес", - сказал эксперт. © Sputnik / Александр Кондратюк Продлена договоренность по железнодорожному сообщению между берегами Днестра

Как напомнил специалист, в 2012 году был подписан Днестровский договор между правительствами Молдовы и Украины. Этот документ описывает основные моменты и положения, связанные с сохранением и использованием реки Днестр и ее бассейна. После этого в 2018 году была создана Днестровская комиссия, деятельность которой основана на международном подходе к решению проблем реки.

"В данном случае у нас две страны в бассейне Днестра, это упрощает отношения. Поэтому это был важный шаг, что президенты признали проблему. Надеюсь, что это станет импульсом к дальнейшему сотрудничеству", - заключил Тромбицкий.

Президент Молдовы Мая Санду намерена в ходе официального визита в Брюссель обратиться к Евросоюзу с просьбой провести полную экспертизу ситуации на Днестре, где украинская власть хочет построить несколько электростанций.

"Мы детально обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Есть полное понимание в необходимости соблюдения экологических норм, чтобы не подвергать риску около семи миллионов граждан Молдовы и Украины, проживающих в бассейне реки Днестр. Река обеспечивает нас питьевой водой, мы должны сохранить это и для следующих поколений", - сообщила президент Молдовы.

Как отметила Санду, сейчас перспективы сооружения электростанций на Днестре обсуждают рабочие группы правительств двух стран, но окончательное решение может быть принято только с учетом результатов экспертизы, которую проведут специалисты Евросоюза.

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