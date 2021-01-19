Жук: какие неожиданности для Санду может подготовить парламент Молдовы

Политолог проанализировал возможные сценарии развития событий в верхах молдавской власти, и не исключил, что депутаты высшего законодательного органа республики могут пойти на неординарный шаг.

Экспертиза Жук: какие неожиданности для Санду может подготовить парламент Молдовы

После того, как Конституционный суд страны вынес четкое и окончательное решение о том, что парламент не может прибегнуть к самороспуску, даже если за это проголосуют две трети депутатского корпуса, политический кризис в республике вышел на новый виток, а население с интересом наблюдает, будет ли разрублен этот "гордиев узел".

Сейчас основная интрига заключается в том, станет ли президент Майя Санду выдвигать кандидатов в премьеры, и когда это может произойти.

Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор хабилитат политологии Виктор Жук, Санду не зря затягивает с этим шагом, так как не исключает неожиданной реакции парламента, который может "дать добро" новому главе кабмина, а досрочные выборы в новый состав высшего законодательного органа станут невозможными.

"Президентская команда опасается именно такого сценария, когда три политформирования в парламенте в лице ПСРМ, фракции "Шор" и депутатов от блока Pentru Moldova могут утвердить предложенного Санду кандидата в премьеры. Поэтому и пауза с выдвижением так затянулась, а у Санду есть четкий ориентир на досрочные выборы", – сказал Жук.

По словам эксперта, аналогичная ситуация происходила в Румынии в конце 2019-го – начале 2020 года, когда президент этой страны Клаус Йоханнис предлагал сформировать правительство под руководством Людовика Орбана, но заранее была договоренность, чтобы депутаты лояльной ему партии голосовали против, а социал-демократы готовы были утвердить главу кабмина лишь только для того, чтобы "насолить" главе румынского государства.

"Точно так же может произойти и в Молдове, когда представители партий "Действие и солидарность" (PAS) и "Достоинство и правда" (Platforma DA) проголосуют против, а их оппоненты - за. Это будет выглядеть нелепо с политической точки зрения. Но я всегда говорил, что политическая жизнь в Молдове – иррациональна", – добавил собеседник.

Жук все же предположил, что нынешний политический класс будет исходить из того, что в случае досрочных парламентских выборов, согласно социологическим опросам, Партия социалистов не потеряет от имеющегося числа мандатов, на тех же позициях находится и политформирование "Шор", рискуют своими депутатскими креслами парламентарии от блока Pentru Moldova, демократы же могут пройти и в следующий состав высшего законодательного форума республики.

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