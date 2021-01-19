Чуря: кто виноват, что в Молдове сформировался тупик во власти

Политический эксперт проанализировал ситуацию, при которой в стране начался и прогрессирует кризис в высших эшелонах власти, а также назвал основные ошибки, допущенные ведущими "игроками".

Экспертиза Чуря: кто виноват, что в Молдове сформировался тупик во власти

Кризисная ситуация, которая сложилась на данном этапе в высших органах власти республики, вытекает из действий нового президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (PAS), а также из контрударов, которые наносили ей оппоненты в лице Партии социалистов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Социалисты пошли на отставку правительства Кику, но именно потому, что на ней настаивали представители правых политических партий. Ситуация является сложной и неоднозначной прежде всего потому, что Майя Санду не идет по пути, предписанному Конституцией, и не назначает кандидатуру на должность премьер-министра", – заявил собеседник.

По словам эксперта, новый президент Молдовы попала в ловушку, которая была создана сознательно оппозиционными ей партиями. Но правые боятся начинать процедуру выдвижения и назначения главы кабмина. Основная опасность для Санду, по мнению аналитика, заключается в том, что депутаты могут проголосовать за предложенного ею кандидата, сохранив за собой свои кресла в высшем законодательном органе и отложив на неопределенный срок новые выборы в парламент.

"Санду сейчас идет по пути затягивания времени, именно поэтому она и обращалась в Конституционный суд, который счел ее запрос немотивированным. Но не исключено, что она вновь предпримет попытки обращений в эту инстанцию", – резюмировал Чуря.

Президент Молдовы, согласно Конституции, обязана выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. В противном случае ее ждет политическая или даже юридическая ответственность. Такое мнение ранее высказал исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

"Этот аспект прописан в Конституции – обязанность президента выдвигать кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями", – подчеркнул министр.

По его словам, если глава государства не выдвигает претендента на пост руководителя кабмина, то она может понести политическую или юридическую ответственность за нарушение Конституции и присяги.

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