Чуря: кто виноват, что в Молдове сформировался тупик во власти

Кризисная ситуация, которая сложилась на данном этапе в высших органах власти республики, вытекает из действий нового президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (PAS), а также из контрударов, которые наносили ей оппоненты в лице Партии социалистов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Социалисты пошли на отставку правительства Кику, но именно потому, что на ней настаивали представители правых политических партий. Ситуация является сложной и неоднозначной прежде всего потому, что Майя Санду не идет по пути, предписанному Конституцией, и не назначает кандидатуру на должность премьер-министра", – заявил собеседник.
"Санду сейчас идет по пути затягивания времени, именно поэтому она и обращалась в Конституционный суд, который счел ее запрос немотивированным. Но не исключено, что она вновь предпримет попытки обращений в эту инстанцию", – резюмировал Чуря.
Президент Молдовы, согласно Конституции, обязана выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. В противном случае ее ждет политическая или даже юридическая ответственность. Такое мнение ранее высказал исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.
"Этот аспект прописан в Конституции – обязанность президента выдвигать кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями", – подчеркнул министр.
По его словам, если глава государства не выдвигает претендента на пост руководителя кабмина, то она может понести политическую или юридическую ответственность за нарушение Конституции и присяги.
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