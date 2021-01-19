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Алла Токарчук.
© Sputnik / Mihai Caraus

Токарчук: вакцины таят в себе ряд рисков, об этом надо помнить

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт в области эпидемиологии Алла Токарчук проанализировала, какие опасности могут скрываться за началом процесса иммунизации населения новыми вакцинами от коронавируса.

Экспертиза
Токарчук: вакцины таят за собой ряд рисков, об этом надо помнить

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила Национальный план иммунизации населения от COVID-19. Документ устанавливает ключевые компоненты национальной стратегии вакцинации от COVID-19 и описывает общий процесс организации этого процесса согласно международным и национальным стандартам.

Стратегия, как уточнили в кабмине, разработана специалистами в области здравоохранения при помощи и с учетом рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ЮНИСЕФ.

О том, какие риски могут скрываться за начальным этапом иммунизации населения страны в эфире студии Sputnik Молдова рассказала специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Любому человеку, который будет отвечать от имени правительства за вакцинацию, нужно осознать ответственность такого шага. Нужно помнить, что любую вакцину необходимо вводить дважды. Поэтому нужен строгий учет количества вакцин, чтобы не произошло так, как в Румынии, где сделали многим первую инъекцию Pfizer, а со вторыми дозами возникли проблемы", – сказала собеседница.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
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По словам специалиста, из-за изменений в производственном цикле, фармацевтическая компания, препарат которой использовали в Румынии для иммунизации населения, уже объявила о сокращении вакцины, из-за чего многие могут остаться не привитыми вовремя во второй раз.

"Риски неполучения вовремя второй дозы вакцины существуют даже в больших странах. Эти издержки надо учитывать и при проведении иммунизации от коронавируса в Молдове", – уточнила Токарчук.

Специалист добавила: все риски, которые могут возникнуть при вакцинации населения, необходимо систематизировать и учитывать каждый из них при начале кампании по иммунизации граждан Молдовы. Несмотря на то, что все мы живем в небольшом государстве, надо помнить, что если Молдова получит 10 тысяч доз вакцины из-за рубежа и в стране сделают сразу все инъекции, есть риск того, что вторая партия препаратов может поступить со значительной задержкой.

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Теги:
Молдова, риски, вакцинация


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