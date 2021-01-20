Кожокару: кто в Молдове наиболее подвержен риску смерти от коронавируса

Профессор рассказал о том, кто находится в группах "повышенной опасности" при заражении вирусом нового типа, и как хронические недуги отягощают течение болезни.

Экспертиза Кожокару: кто в Молдове наиболее подвержен риску смерти от коронавируса

В Молдове ежедневно публикуют данные о заражаемости коронавирусом нового типа, смертности в результате этой инфекции, а также о числе выздоровевших. Выглядит эта информация Минздрава республики как сводка с фронта, многие к ней привыкли и даже отмахиваются от нее: дескать, "меня это не коснется". Но риску инфицирования подвержен каждый, особенно из тех людей, которые не соблюдают меры карантинной противоэпидемической безопасности. А осложнения на фоне COVID-19 могут развиться у многих пациентов, даже если некоторые об этом и не подозревают.

Как рассказал в интервью студии Sputnik Молдова директор клиники анестезиологии и реанимации при Республиканской клинической больнице, профессор Виктор Кожокару, сегодня отечественные врачи делают все возможное, чтобы не допустить возникновения осложнений на фоне течения коронавирусной инфекции, в том числе по снижению летальности от вирусного недуга.

"Погибают в Молдове, как правило люди, входящие в группы риска. Это пациенты с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые люди. Но, если сравнивать летальность от COVID-19, к примеру, в Германии и у нас, то в Молдове чаще умирают люди старше 60 лет, в то время, как за рубежом, в ряде стран ЕС этот показатель начинается с 70 лет и выше", – сказал профессор.

В Молдове смертность выше, по словам Кожокару, в силу ряда факторов – и социальных, и экономических, и физиологических. Как отметил собеседник, у нас в стране люди стареют гораздо раньше, это вызвано и неправильным питанием, и нездоровым образом жизни, и постоянными стрессами.

"Есть шкалы, по которым мы определяем летальность. Больные поступают в реанимацию, но одному 40 лет, а другому - 70. У одного есть диабет, у другого его нет. У одного пациента – страшные изменения в анализах, у другого – относительные отклонения от нормы. Так, ожидаемая летальность у одного – 70 процентов, у другого – 20-25", – подытожил собеседник.

Напомним, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья утвердила Национальный план иммунизации населения от COVID-19.

Документ устанавливает ключевые компоненты национальной стратегии вакцинации от COVID-19 и описывает общий процесс организации вакцинации населения согласно международным и национальным стандартам. Стратегия, как уточнили в кабмине, разработана специалистами в области здравоохранения при помощи и с учетом рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения, Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ЮНИСЕФ.

Как пояснили в кабмине, на первом этапе через платформу COVAX Молдова получит безвозмездно вакцину от коронавируса для 20% населения обоих берегов Днестра. Затем правительство может дополнительно подать запрос через программу Cost-Sharing COVAX на дозы вакцины для еще 30% от общего населения страны. В то же время Молдова находится в процессе получения вакцины в качестве помощи со стороны ЕС и других государств.

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