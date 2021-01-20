Воронин: удастся ли Санду начать войну с коррупцией в Молдове

Третий президент страны проанализировал предвыборные обещания главы государства Майи Санду и аргументировал, почему для борьбы с коррупцией в Молдове для нее сложилась некомфортная политическая конъюнктура.

Экспертиза Воронин: удастся ли Санду начать войну с коррупцией в Молдове

Одним из главных предвыборных обещаний в ходе президентской кампании Майи Санду была бескомпромиссная борьба с коррупцией в республике и, прежде всего, в органах государственной власти и в системе юстиции. На словах это звучало красиво, но предвыборная риторика, равно как и овации после победы на выборах прошли, а обещания остались.

Насколько реализуемыми на практике будут предэлекторальные посулы нового президента Майи Санду? Ответ на этот вопрос в интервью студии Sputnik дал Владимир Воронин - председатель Партии коммунистов и человек, который единственный дважды за историю независимой Молдовы занимал кресло главы государства.

"Действительно, в речах Майи Санду было очень много внимания уделено вопросам борьбы с коррупцией. Исходя из реалий, эта проблема является самой актуальной, самой злободневной для Молдовы. Если не будут предприняты надлежащие меры, никакие кадровые изменения в правительстве не приведут к положительным результатам в развитии страны", сказал экс-президент. © Sputnik Брутер: чего ожидать от визита Санду в Брюссель и дадут ли Молдове денег

По мнению политика, одно дело - заявления, а совершенно другое - практическая деятельность в этом направлении. Воронин еще раз напомнил, что сегодня коррупция пронизала все государственные органы власти, все социальные институты в стране, даже в частных компаниях этот феномен присутствует.

"На уровне практических действий борьба с коррупцией требует консолидации всех сил, которые призваны искоренять взяточничество. Вопрос в том, удастся ли ей (Санду - ред.) это сделать? Потому что многие из этих структур подчиняются парламенту, а она парламентским большинством не владеет", - добавил Воронин.

Ветеран молдавской политики также напомнил, что часть государственных ведомств, призванных бороться с коррупцией, находятся в подчинении правительства, а у Санду фактически нет реальных рычагов для формирования нового кабинета министров по той же причине - отсутствие большинства в высшем законодательном органе Молдовы.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, — 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

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