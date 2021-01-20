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"Экспертиза": специалисты – о будущем Молдовы в эру цифровых технологий

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210120/33312049/spetsialisty-o-buduschem-moldovy-v-eru-tsifrovykh-tekhnologiy.html

Слушайте в прямом эфире программу "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова, эксперты Анатолий Охрименко и Валерий Черней говорят о возможностях, преимуществах и вызовах для Молдовы, связанных с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Специалисты говорят, что мы живем в постиндустриальном мире, в мире цифровых и информационных технологий. Как любой вид технологического развития, цифровая эра имеет свои преимущества, возможности, но и проблемы, а также вызовы. О том, как в Молдове развиваются цифровые технологии, как их использовать во благо общества, как защититься от угроз, связанных с этими технологиями, чего ждать человечеству от развития искусственного интеллекта, а также о многом другом – в сегодняшнем выпуске программы "Экспертиза" с участием профессора, специалиста в области информационных технологий Анатолия Охрименко и эксперта по аудиту информационной безопасности Валерия Чернея. 

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