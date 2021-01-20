Дрон: расскажу, почему Санду не выдвигает кандидата в премьер-министры

Политический аналитик и известный в республике правозащитник назвал причины, по которым новый президент страны Майя Санду затягивает с процедурой выдвижения кандидата на пост главы кабинета министров.

Экспертиза Дрон: расскажу, почему Санду не выдвигает кандидата в премьер-министры

Президент Молдовы Майя Санду сознательно отходит от процедур, предписанных законодательством, чтобы получить время для игры в "политические шахматы", и именно поэтому не спешит определяться с кандидатурой на должность премьер-министра. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Ион Дрон.

"По сути Санду не выдвигает премьера лишь потому, что за него может проголосовать большинство парламентариев, и он получит вотум доверия. В таком случае у президента никак не получится отправить парламент в отставку и организовать досрочные выборы в высший законодательный орган страны", - заявил собеседник.

По словам эксперта, у Санду на данном этапе нет сплоченной команды, из состава которой можно было бы сформировать новый кабинет министров. Дрон считает, что новый президент просто не в состоянии затеять сильную политическую баталию с нынешним парламентом именно из-за отсутствия соратников, которые помогли бы ей в этом.

"Сейчас мы наблюдаем за пренебрежением нормами Конституции Молдовы. Знаете, что хочет Санду и ее сторонники? Фактически Санду хочет управлять процессом назначения министров, что не входит в компетенцию президента", - заключил Дрон.

После того, как Конституционный суд страны вынес четкое и окончательное решение о том, что парламент не может прибегнуть к самороспуску, даже если за это проголосуют две трети депутатского корпуса, политический кризис в республике вышел на новый виток, а население с интересом наблюдает, будет ли разрублен этот "гордиев узел".

Депутаты фракции социалистов зарегистрировали в КС запрос, требуя разъяснить некоторые положения Высшего закона страны. Об этом сообщил на брифинге во вторник депутат ПСРМ Василе Боля.

По его словам, запрос касается статей о максимальном сроке, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры после отставки правительства. Помимо этого, социалисты надеются получить ответ на вопрос о том, какие санкции грозят главе государства в случае отказа от выдвижения кандидата в премьеры.

Ранее и.о. министра юстиции заявил для Sputnik Молдова, что президент республики, согласно Конституции, обязана выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.

"Этот аспект прописан в Конституции – обязанность президента выдвигать кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями", – подчеркнул Нагачевский.

По его словам, если глава государства не выдвигает претендента на пост руководителя кабмина, то может применяться политическая или юридическая ответственность за нарушение Конституции и присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova