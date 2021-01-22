Рар: расскажу, как Запад будет использовать Санду в противостоянии с Россией

Политолог-международник проанализировал основные аспекты, на которые будут делать акцент в сотрудничестве с новым президентом Молдовы руководители из ЕС и США, для того чтобы ослабить диалог Кишинева и Москвы.

Экспертиза Рар: расскажу, как Запад будет использовать Санду в противостоянии с Россией

В ходе предвыборной кампании тогда еще кандидат в президенты Майя Санду заявляла, что постарается быть президентом для всех, при этом среди приоритетов во внешней политике в ее программе было сближение с Западом, а именно с ЕС. Глава государства упоминала в своих интервью о том, что будет открыта для сотрудничества с Россией и даже поедет на встречу с президентом Владимиром Путиным, если ее пригласят. Но слова – это одно, а практическое выстраивание геополитических отношений – другое.

Так будет ли Санду выступать за взвешенность в выстраивании внешней политики либо Молдову вновь "прибьет к берегу" заискивания перед представителями истеблишмента из Вашингтона и Брюсселя? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина (Германия) Александр Рар.

"Санду - это политический продукт той части населения Молдовы, которая хочет стать частью Запада. Это прорумынское население, те, кто исповедует западные ценности и до сих пор верит в то, что Евросоюза – это манна небесная. Этот же электорат, голосовавший за Санду, всеми силами хочет отодвинуть Молдову от России", – заявил собеседник.

По словам эксперта, очевидно, что такой точки зрения придерживаются молодые люди, молдавские трудовые мигранты, которые давно выехали с родины и живут сегодня в странах ЕС, в том числе и в Германии. Запад же видит в Санду политика, который станет охотно сотрудничать и будет лояльным к "рекомендациям", которые поступят из-за рубежа, уверен политолог.

"Санду не является политической марионеткой, просто она продукт раскола молдавского общества. Запад же активно "играет" с такими политиками. К примеру, в Беларуси появилась Тихановская, но ее Запад начал поддерживать только после того, как она выехала за границу. И на Украине были такие же примеры", – сказал Рар.

Эксперт настаивает: сейчас в трех постсоветских государствах - Молдове, Украине и Беларуси - сложилась такая историческая эпоха, когда западные структуры намерены делать ставки на политиков, которые прямо или косвенно рассматриваются зарубежными кураторами как "не друзья России".

"То, что США и ЕС, структуры НАТО будут выступать в поддержку Санду, это безоговорочно. В ней со стороны Запада видят шанс полностью вытащить Молдову из евразийского пространства и привязать к США и ЕС. Зарубежные структуры будут по максимуму использовать этот шанс в период президентства Санду", – добавил Рар.

Политолог обратил внимание, что не только в Молдове, но и ряде других постсоветских государств существует конституционный кризис, при котором основное противоборство складывается между парламентом и президентом. Когда кто-то становится главой государства, он стремится получить более широкие президентские полномочия Когда в парламенте формируется коалиция, то тогда властное одеяло пытаются перетянуть на себя депутаты. Комментируя тупик во власти, который сформировался в Молдове, Рар назвал нашу страну государством, которое сильно зависит от внешних, более весомых геополитических игроков.

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