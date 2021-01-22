Мокану: основные причины, из-за которых население Молдовы бежит за рубеж

Молдавский социолог назвал ряд факторов, которые приводят к отчаянию жителей Молдовы и вынуждают их покидать родину в поисках лучшей доли для себя и своих близких.

Экспертиза Мокану: основные причины, из-за которых население Молдовы бежит за рубеж

В Молдове давно сформировалось устойчивое выражение о том, что граждане страны "голосуют ногами" - имеется ввиду полная разочарованность населения в будущем, которое многие уже не ассоциируют со своей родиной в силу ряда причин. Председатель Ассоциации социологов и демографов республики в эфире студии Sputnik Молдова назвал основные причины недовольства жителей страны, подталкивающие многих к окончательному решению - отъезду.

"Вопрос стоит именно о миграции рабочей силы из страны. В начале января мы провели социологический опрос. Мы попросили респондентов назвать основные вопросы, волнующие граждан. На первом месте тревог молдаван - вопросы социально-экономического развития страны, или, проще говоря, бедность населения", - сказал собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Шеларь: ждет ли жителей Молдовы участь оказаться за чертой бедности

По утверждению эксперта, жители Молдовы обеспокоены дороговизной продуктов питания и энергоресурсов, товаров первой необходимости, на пятом месте среди ответов респондентов оказалась проблема массовой миграции населения за рубеж. Меньше всего молдаван волнуют вопросы досрочных парламентских выборов - эта проблема оказалась в опросе лишь на десятой позиции социально-политической повестки.

"Граждане отвечают, что досрочные парламентские выборы ничего не дадут в развитии страны. Согласно прогнозам, массовый отток населения продолжится. Особенно он усилился в последние несколько лет. В основном уезжает молодежь. Главные направления - это страны ЕС и Канада. Молодые семьи аргументируют отъезд более предсказуемым будущим там", - добавил Мокану.

Социолог утверждает: многие граждане покидают страну из-за уверенности в том, что в политической и экономической жизни республики уже невозможно навести порядок. Это касается и процедуры сбора налогов государством, и непрозрачности в принятии судебных решений, и коррупции, поразившей систему юстиции.

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