Черней: как гражданам Молдовы избежать хищений денег с банковских карт

С начала 2021 года на единый номер службы экстренной помощи поступило 95 звонков о мошенничестве с банковскими картами, эксперт рассказал, как защитить свои персональные данные и деньги от злоумышленников.

Экспертиза Черней: как гражданам Молдовы избежать хищений денег с банковских карт

За последние полтора-два месяца коммерческие банки Молдовы не раз выступали с обращениями к своим клиентам, предупреждая о том, что в стране и за ее пределами действуют мошенники, которые незаконно снимают со счетов граждан крупные суммы, а вернуть их становится практически невозможно.

Специалист в области информационной безопасности Валерий Черней в эфире студии Sputnik Молдова дал жителям республики ряд рекомендаций, как не попасться в ловушку мошенников.

"Все такие виды мошенничества ориентированы на жадность, любопытство и незнание человека. Как правило, мошенники исходят в своих действиях с жертвами из этих составляющих. В СМС-сообщениях, высылаемых от имени банка, вы всегда можете увидеть слово "срочно", а затем сообщение о том, что если действие не будет совершено, то вы что-то потеряете", – рассказал Черней.

Изначально СМС с таким содержанием говорят о том, что до человека пытаются добраться злоумышленники и завладеть его деньгами. Специалист порекомендовал пользователям никому, никогда и ни под каким предлогом не передавать CVV-код вашей карты – три цифры, которые находятся на ее обратной стороне.

"Без этих трех цифр мошеннику будет крайне сложно получить доступ к счету человека и завладеть его средствами. Если же вы заметили, что хищение средств все же произошло, необходимо позвонить в банк, назвать номер карточки и кодовое слово, после чего специалист проверит кто и как незаконно снял деньги", – добавил специалист.

В целях безопасности эксперт порекомендовал также использовать СМС-функцию защиты 3D-secure. Перед тем, как совершается перевод, владельцу карты пересылается еще один код, посредством которого человек подтверждает транзакцию.

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