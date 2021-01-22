Черней: как гражданам Молдовы избежать хищений денег с банковских карт

За последние полтора-два месяца коммерческие банки Молдовы не раз выступали с обращениями к своим клиентам, предупреждая о том, что в стране и за ее пределами действуют мошенники, которые незаконно снимают со счетов граждан крупные суммы, а вернуть их становится практически невозможно.
Специалист в области информационной безопасности Валерий Черней в эфире студии Sputnik Молдова дал жителям республики ряд рекомендаций, как не попасться в ловушку мошенников.
"Все такие виды мошенничества ориентированы на жадность, любопытство и незнание человека. Как правило, мошенники исходят в своих действиях с жертвами из этих составляющих. В СМС-сообщениях, высылаемых от имени банка, вы всегда можете увидеть слово "срочно", а затем сообщение о том, что если действие не будет совершено, то вы что-то потеряете", – рассказал Черней.
"Без этих трех цифр мошеннику будет крайне сложно получить доступ к счету человека и завладеть его средствами. Если же вы заметили, что хищение средств все же произошло, необходимо позвонить в банк, назвать номер карточки и кодовое слово, после чего специалист проверит кто и как незаконно снял деньги", – добавил специалист.
В целях безопасности эксперт порекомендовал также использовать СМС-функцию защиты 3D-secure. Перед тем, как совершается перевод, владельцу карты пересылается еще один код, посредством которого человек подтверждает транзакцию.
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