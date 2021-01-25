Крылов: решение КС по русскому языку в Молдове - государственное преступление

Депутат первого парламента Молдовы, человек, подписавший Декларацию о независимости страны, высказал свою точку зрения по решению Конституционного суда в отношении закона о функционировании языков.

Экспертиза Крылов: решение КС по русскому языку в Молдове - государственное преступление

В своем предыдущем решении Конституционный суд Молдовы постановил, что закон о функционировании языков в республике является устаревшим, несмотря на то что отменить его могут лишь две трети из 101 депутата парламента страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Валентин Крылов.

"Когда члены Конституционного суда записывают такую фразу, у меня, как у человека, голосовавшего за эту Конституцию, поставившего свою подпись под текстом этого документа, возникает возмущение. Ведь там написано, что закон о функционировании языков является не ординарным, а конституционным нормативным актом", - сказал собеседник.

По словам Крылова, интерпретация этого закона Конституционным судом, а не двумя третями голосов депутатов является не чем иным, как государственным преступлением.

"С моей точки зрения, люди, сидящие в мантиях членов Конституционного суда, приняв такое решение, стали государственными преступниками", - заключил Крылов.

В четверг, 21 января, Конституционный суд Молдовы рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал его неконституционным. Выдержку из решения КС зачитала председатель суда Домника Маноле.

"Принимаются обращения депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку. Признается неконституционным закон о функционировании языков на территории Республики Молдова", - заявила Маноле. У судьи КС Владимира Цуркана было особое мнение по делу, об этом также объявила Маноле.

Исполняющий обязанности министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский считает опасным решение Конституционного суда, который признал неконституционным закон о функционировании языков, возвращавший русскому статус языка межнационального общения.

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