Туров: решение КС по русскому языку еще больше разделит молдавское общество

Вердикт Конституционного суда Молдовы вызвал реакцию и в Госдуме, один из российских парламентариев озвучил свою позицию.

Экспертиза Туров: решение КС по русскому языку еще больше разделит молдавское общество

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республике Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим".

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

Однако в четверг, 21 января, члены Конституционного суда страны признали новую редакцию закона о функционировании языков не соответствующей положениям Основного закона страны. Член комитета Госдумы РФ по делам СНГ Артем Туров дал комментарий студии Sputnik Молдова по этому решению.

"С сожалением приходится констатировать, что подобные действия Конституционного суда Молдовы способствуют еще большему разделению молдавского общества. Мы ведь прекрасно знаем, что большое количество людей в Молдове считает своим родным русский язык, который не на бумаге, а на практике связывает в республике людей разных национальностей", – заявил российский парламентарий.

Особое недоумение депутата Госдумы вызвал тот факт, что большинство членов КС являются гражданами Румынии и, занимая такие высокие государственные должности, могут защищать интересы не своего родного государства, а соседней с Молдовой страны.

"Люди, решающие судьбу русского языка в Молдове, ориентируются на политику и взгляды Румынии, а не на интересы молдавского государства и его граждан", – считает Туров.

Впрочем, по его мнению, партии, которые в свое время инициировали принятие молдавским парламентом закона о функционировании языков и, в частности, об особом статусе русского языка, сегодня представляют позицию огромной части населения республики. То есть тех молдаван, кто желает дальнейшего развития здоровых взаимоотношений между Россией и Молдовой.

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