Пойсик: почему в Молдове в будущем возможен "пенсионный кризис"

Экономический эксперт назвал основные проблемы, из-за которых из республики тысячами уезжают трудоспособные граждане, а также спрогнозировал, к чему приведет продолжающийся отток населения за рубеж.

Экспертиза Пойсик: почему в Молдове в будущем не за что будет выплачивать пенсии

Существует ряд фундаментальных экономических проблем, острая фаза которых может проявиться уже в ближайшее десятилетие, поскольку доля официальных налогоплательщиков в стране уже сейчас сравнялась с общим числом пенсионеров. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"Соотношение официально работающих граждан к числу пенсионеров должно быть на уровне три к одному. Так и было в начале 90-х годов прошлого столетия. Это среднемировая практика, когда трое работающих содержат одного пенсионера", – сообщил эксперт.

Молдавская экономическая трагедия состоит в том, что специалисты, которые обучались и обретали практические профессиональные навыки на родине, затем уезжают на работу за границу, формируя валовой внутренних продукт не для Молдовы, а для других государств.

"Единственное, что мы получаем от этих сограждан - это денежные переводы, которые перечисляются в республику. Но и здесь наблюдается тенденция к сокращению. Никто из тех, кто уехал на заработки за границу, не собирается сюда возвращаться", – отметил собеседник.

Проблема Молдовы уже состоит в том, что пенсионный фонд страны на треть дотируется из государственного бюджета. Эти проблемы эксперт назвал очевидными и требующими срочного решения.

В среднем, за минувшие пять лет республику покидали ежегодно 35-36 тысяч трудоспособных граждан. Простой арифметический расчет позволяет увидеть, что год за годом Молдова теряет свыше одного процента своих трудоспособных граждан, которые уезжают, ища лучшей доли для себя и близких за рубежами страны.

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