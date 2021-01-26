Дарованная: расскажу, как граждане Молдовы смогут получать пенсии в России

Член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье объяснила, как будет осуществляться процедура взаимоучета пенсий в России и Молдове.

Экспертиза Дарованная: расскажу, как граждане Молдовы смогут получать пенсии в России

Соглашение о взаимном учете пенсий между Молдовой и Россией предусматривает, что граждане, которые в течение значительного периода времени проработали в РФ, но хотят, чтобы их стаж учитывался при начислении пенсии в нашей республике, могут отныне подать соответствующее заявление и рассчитывать на соцвыплаты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила депутат от ПСРМ, член профильной парламентской комиссии Алла Дарованная.

"Согласно положениям закона, который ратифицирован парламентом, люди с гражданством России и Молдовы, которые сначала значительное время работали у нас, а затем в РФ, могут рассчитывать, что их стаж труда в РМ будет взят во внимание российскими социальными службами при начислении пенсий", – рассказала собеседница.

По ее словам, для получения социальной пенсии в Молдове общий стаж должен составлять не менее 15 лет, для обычной пенсии по возрасту стаж должен быть равен 30 годам.

"Если часть из этого времени человек проработал в России, он может подтвердить это документально в социальных государственных органах Молдовы, для того чтобы его стаж учитывался при начислении пенсии здесь", – уточнила депутат.

Дарованная назвала документ, ратифицированный парламентами двух стран, "важным и хорошим соглашением", которое в равной степени защищает права и россиян, и граждан Молдовы, которые официально трудились на территории одного из государств в течение определенного периода времени.

С 1 января 2021 года под пересмотр попадают пенсии по возрасту для получателей, которые подтвердили свое право на нее после 1 января 1999 года и завершили период уплаты взносов после выхода на пенсию от 7 до 10 лет.

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