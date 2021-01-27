Унугряну: как возрастут цены на продукты в Молдове после подорожания топлива

На протяжении 2020 года нефтепродукты в мире подешевели до своего 25-летнего минимума, но тогда молдавские импортеры не спешили с пропорциональным понижением, а в 2021 году при небольшом повышении акциза и закупок на международных рынках тут же заметно подняли цены на топливо.
Почему это произошло, и как ситуация отразится на стоимости продовольствия? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Сергей Унгуряну.
"В Молдове часть транспортных расходов в формировании цен на продукты питания составляет от 7 до 15 процентов. Этот показатель варьируется в зависимости от категорий товаров. Если сейчас рост стоимости горюче-смазочных материалов составил от 10 до 12 процентов, то продуктам питания это добавит до 2 процентов", – заявил эксперт.
"Повышение цен на продукты не должно быть значительным. Другое дело, что многие производители могут предвосхитить дальнейшие изменения, так, чтобы выиграть в сложившейся ситуации", – отметил Унгуряну.
Эксперт считает, что в условиях нестабильности экономики страны в целом, есть риск соблазна "воспользоваться моментом заработать больше".
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