Унугряну: как возрастут цены на продукты в Молдове после подорожания топлива

В том, что последует цепная реакция, сомневаться не приходится, речь идет лишь о сроках и масштабах, считает экономический эксперт.

Экспертиза Унугряну: как возрастут цены на продукты в Молдове после подорожания топлива

На протяжении 2020 года нефтепродукты в мире подешевели до своего 25-летнего минимума, но тогда молдавские импортеры не спешили с пропорциональным понижением, а в 2021 году при небольшом повышении акциза и закупок на международных рынках тут же заметно подняли цены на топливо.

Почему это произошло, и как ситуация отразится на стоимости продовольствия? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

"В Молдове часть транспортных расходов в формировании цен на продукты питания составляет от 7 до 15 процентов. Этот показатель варьируется в зависимости от категорий товаров. Если сейчас рост стоимости горюче-смазочных материалов составил от 10 до 12 процентов, то продуктам питания это добавит до 2 процентов", – заявил эксперт.

По словам собеседника, на первом этапе скачка цен не произойдет, поскольку у компаний-производителей продовольственных товаров еще сохранились запасы на складах, однако, когда речь зайдет о необходимости нового производства, ситуация изменятся.

"Повышение цен на продукты не должно быть значительным. Другое дело, что многие производители могут предвосхитить дальнейшие изменения, так, чтобы выиграть в сложившейся ситуации", – отметил Унгуряну.

Эксперт считает, что в условиях нестабильности экономики страны в целом, есть риск соблазна "воспользоваться моментом заработать больше".

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