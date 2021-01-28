Чуря: утвердит ли парламент выдвинутую Майей Санду кандидатуру премьера

Экспертиза Чуря: утвердит ли парламент кандидатуру премьера, выдвинутую Майей Санду

По словам президента, она, как глава государства, и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

В свою очередь, председатель Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон заявил, что депутаты будут ожидать список персонального состава правительства, а также программу деятельности предполагаемого кабинета министров.

В эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря заявил, что кандидатуру Натальи Гаврилицы парламентарии вряд ли утвердят с первого раза.

"В принципе, у депутатов и политических партий не было дальнейшего сценария действий, поскольку они были не совсем готовы к такому шагу Майи Санду. Я думаю, что они рассмотрят этот вопрос во фракциях. Но вероятнее всего они отклонят эту кандидатуру", – заявил эксперт.

По словам собеседника, не исключено, что после отклонения депутатами кандидатуры Гаврилицы, президент выдвинет ее повторно на должность, поскольку Конституция страны не запрещает этого сделать.

"После отклонения предложенной кандидатуры депутаты будут думать о том, как поступить на следующем "витке", когда будет повторно предложен кандидат", – отметил Чуря.

Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты. Она выпускница факультета права Госуниверситета Молдовы. Также изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Занимала пост госсекретаря в Министерстве образования в период 2014-2015 годов. Затем была министром финансов в правительстве Майи Санду 8 июня – 14 ноября 2019 года.

В течение трех лет работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций. Гаврилица трудилась в Oxford Policy Management — международной консалтинговой фирме а Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.

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