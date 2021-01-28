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Серафим Урекян
© Sputnik / Osmatesco

Урекян: расскажу об истинных причинах политического кризиса в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210128/33402042/rasskazhu-ob-istinnykh-prichinakh-politicheskogo-krizisa-v-moldove.html

Молдавский политический кризис вышел на новый виток - президент выдвинула кандидатуру на должность премьера, однако это вовсе не означает, что ее утвердит парламент.

Экспертиза
Урекян: расскажу об истинных причинах политического кризиса в Молдове

В среду вечером произошло то, чего все так долго ждали: новый президент страны Майя Санду все же определилась с кандидатурой премьер-министра, ей стала Наталья Гаврилица. Но, как считают некоторые отечественные политологи, выдвижение претендента на пост главы кабинета министров вовсе не означает, что политический кризис в стране преодолен.

В свою очередь, бывший генеральный примар Кишинева Серафим Урекян заявил в эфире студии Sputnik Молдова о том, что отечественные политики сознательно его спровоцировали.

"Ситуацию в Молдове нельзя назвать полным политическим кризисом, а, скорее полной неспособностью местных политиков решать накопившиеся проблемы. В стране практически ничего страшного не произошло. Есть три ветви власти, а Молдова является парламентской республикой. Произошла смена президента, но ее желания зашкаливают", - отметил собеседник.

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Урекян назвал еще один путь выхода из политического кризиса – в соответствии с международной практикой, мажоритарная фракция действующего парламента (ПСРМ - ред.) также имеет право предложить на утверждение президенту Майе Санду свою кандидатуру, которую она может выдвинуть в случае, если будет отклонен первый претендент на премьерское кресло Наталья Гаврилица.

Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты. Она выпускница факультета права Госуниверситета Молдовы. Также изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Занимала пост госсекретаря в Министерстве образования в период 2014-2015 годов. Затем занимала пост министра финансов в правительстве Майи Санду с 8 июня 2019 до 14 ноября 2019 года.

В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций. Гаврилица трудилась в Oxford Policy Management — международной консалтинговой фирме в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.

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Теги:
политики, Молдова, кризис


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