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Анжела Колацки
© Sputnik / Osmatesco

Колацки: в Молдове может появиться правительство без досрочных выборов

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210128/33402336/v-moldove-mozhet-poyavitsya-pravitelstvo-bez-dosrochnykh-vyborov.html

На очередном витке политического кризиса в Молдове депутаты могут приготовить Майе Санду сюрприз и отложить проведение внеочередных парламентских выборов на неопределенный срок.

Экспертиза
Колацки: в Молдове может появиться правительство без досрочных выборов

Несмотря на то, что нынешний состав парламента является не совсем репрезентативным и дееспособным, поскольку его депутаты не собираются на пленарные заседания как должны, депутаты этого созыва могут сыграть хитро, проголосовав за одну из кандидатур, предложенных Маей Санду на пост премьер-министра. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила политолог Анжела Колацки.

"В этой ситуации возможно появление полномочного правительства, но оно будет миноритарным, не имея поддержки значительной части депутатов в парламенте. Социалисты ведут двойную игру, декларируя, что они – за роспуск парламента, на самом деле они преследуют иную цель и могут проголосовать за утверждение такого правительства", – заявил собеседница.

Наталья Гаврилица
© Photo : Правительство Молдовы
Биография Натальи Гаврилицы
Тактика парламентариев, по словам эксперта, будет проста: проголосовать за состав нового кабмина, а затем все его инициативы отклонять, заранее заявляя, что они неоправданны и необоснованны.

"Тем самым ситуация будет следующей: депутаты будут говорить о том, что они спасли ситуацию и утвердили правительство, но оно оказалось некомпетентным. Такой расклад вполне реален", – подытожила Колацки.

Президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.

"Приняла решение выдвинуть кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу – человека, которому я доверяю, профессионала... Дала задание госпоже Гаврилице сформировать команду кабинета министров и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции", – сказала Санду.

В свою очередь, глава ПСРМ Игорь Додон заявил, что партия примет решение о голосовании за выдвинутого кандидата в премьеры на заседании Республиканского совета, который состоится в конце этой недели.

Политик заявил, что ПСРМ ждет программу и состав правительства, предложенный этим кандидатом. По Конституции на это отведено 15 дней.

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Теги:
прогноз, парламент, правительство


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