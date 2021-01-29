Слусарь: социалисты могут предложить Санду своего кандидата в премьеры

Вице-спикер парламента Молдовы Александр Слусарь назвал варианты, при которых депутаты от ПСРМ могут не проголосовать за кандидатуру Натальи Гаврилицы, а предложить президенту своего кандидата.

Экспертиза Слусарь: социалисты могут предложить Санду своего кандидата в премьеры

В ряде европейских стран есть законная процедура, при которой мажоритарная фракция может предложить главе государства своего кандидата в премьеры. Работает такой механизм и в Молдове, правда, им редко кто пользуется.

Как заявил в комментарии студии Sputnik Молдова Александр Слусарь, теоретически возможно, что депутаты от фракции Партии социалистов, а также представители партии "Шор" и блока Pentru Moldova в высшем законодательном органе страны могут пойти по альтернативному сценарию и, после того как кандидатура Натальи Гаврилицы будет отклонена, предложат Майе Санду своего человека на пост главы кабинета министров.

"Юридически, в соответствии с решением Конституционного суда это предусмотрено. Математически для этого нужны голоса 51 депутата. У социалистов, депутатов от фракций "Шор" и Pentru Moldova есть такое большинство. Значит - эти депутаты не хотят проведения досрочных выборов", - отметил собеседник.

По словам политика, логически может быть разыгран и такой сценарий, когда неформальное большинство в парламенте выдвинет своего кандидата на вторую попытку и утвердят его, отложив таким образом проведение выборов в новый состав высшего законодательного органа страны на неопределенный срок.

"Может случиться, что в этой ситуативной коалиции будут не депутаты от партии "Шор", а парламентарии, представляющие другую политическую силу", - заключил вице-спикер.

Президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.

По словам президента, она как глава государства и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода страны из политического тупика.

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