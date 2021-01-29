Тулбуре: профессионалы или нет - кто войдет в правительство Гаврилицы

Президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду. Президент назвала выдвинутого кандидата "профессионалом", который сможет сформировать настоящую команду и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции.
Подойдет ли в такой ситуации всерьез Гаврилица к формированию состава кабинета министров или нет? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Алексей Тулбуре.
"Президент выдвинула сильную фигуру - члена своей команды, которая будет формировать кабинет из сторонников. Надеюсь, что в его состав войдут профессионалы. Это будут люди, ориентированные политически довольно однозначно, которые придут в парламент в момент утверждения с программой президента Майи Санду", - заявил эксперт.
По словам аналитика, скорее всего, в основу программы правительства Гаврилицэ войдут вопросы борьбы с коррупцией. Приоритет на борьбу со взяточничеством в государственных структурах будет поставлен потому, считает Тулбуре, что такое правительство имеет наибольшее шансы не быть поддержанным большинством депутатов.
Тулбуре также добавил, что социалисты неоднократно подумают, прежде чем проголосовать за это правительство и его программу.
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