Тулбуре: профессионалы или нет - кто войдет в правительство Гаврилицы

Состав правительства кандидат в премьер-министры Молдовы пока не назвала, эксперт предположил, кто может войти в новый кабинет министров.

Экспертиза Тулбуре: профессионалы или нет - кто войдет в правительство Гаврилицы

Президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду. Президент назвала выдвинутого кандидата "профессионалом", который сможет сформировать настоящую команду и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции.

Между тем в экспертном сообществе страны все чаще звучат мысли о том, что кандидат в премьеры был выдвинут, что называется, для галочки. Среди доказательств сказанному - то, что партия "Действие и солидарность" (PAS), которой до недавнего времени руководила Санду, отказалась поддерживать Наталью Гаврилицу. Позже и сама Санду заявила, что стране необходимы досрочные парламентские выборы. Именно для этого был предложен кандидат на пост премьер-министра - он нужен как инструмент ускорения досрочных выборов. Депутаты, по ее словам, могут отклонить нынешнюю кандидатуру, а поводом послужит невозможность сформировать кабмин.

Подойдет ли в такой ситуации всерьез Гаврилица к формированию состава кабинета министров или нет? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Алексей Тулбуре.

"Президент выдвинула сильную фигуру - члена своей команды, которая будет формировать кабинет из сторонников. Надеюсь, что в его состав войдут профессионалы. Это будут люди, ориентированные политически довольно однозначно, которые придут в парламент в момент утверждения с программой президента Майи Санду", - заявил эксперт.

По словам аналитика, скорее всего, в основу программы правительства Гаврилицэ войдут вопросы борьбы с коррупцией. Приоритет на борьбу со взяточничеством в государственных структурах будет поставлен потому, считает Тулбуре, что такое правительство имеет наибольшее шансы не быть поддержанным большинством депутатов.

Тулбуре также добавил, что социалисты неоднократно подумают, прежде чем проголосовать за это правительство и его программу.

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