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Игорь Волницкий.
© Sputnik / Osmatesco

Волницкий: что вынудило Санду выдвинуть кандидата в премьер-министры

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210129/33416133/chto-vynudilo-sandu-vydvinut-kandidata-v-premer-ministry.html

Политический аналитик назвал основные факторы, исходя из которых новый президент Молдовы Майя Санду больше не могла затягивать с выдвижением кандидата на должность главы кабинета министров.

Экспертиза
Волницкий: что вынудило Санду выдвинуть кандидата в премьер-министры

Единственное, что новый президент Молдовы могла сделать, согласно положениям Конституции страны, – это выдвинуть кандидата в премьер-министры, чтобы не получить неприятных последствий со стороны парламента, где некоторые депутаты уже поговаривали о начале процедуры импичмента. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Игорь Волницкий.

"В Конституции очень четко говорится о том, как глава государства должен вести себя в подобных ситуациях. После того как администрация президента исчерпала резервный вариант, обратившись в Конституционный суд и получив негативное заключение на свой запрос, по-другому команда главы государства и Майя Санду поступить просто не могли", – заявил эксперт.

Ион Дрон.
© Sputnik / Osmatesco
Дрон: расскажу, почему Санду не выдвигает кандидата в премьер-министры
По словам собеседника, если бы Санду так и не выдвинула никого в премьеры, ее бы обвинили в том, что она не соблюдает Конституцию и не следует букве закона. Волницкий добавил, что вряд ли команда нового президента Молдовы хочет того, чтобы Наталья Гаврилица стала главой кабинета-министров страны.

"Для них цель очевидна - это досрочные парламентские выборы, они пошли по пути их провоцирования. Тем не менее это не означает, что госпожа Гаврилица не имеет шансов стать премьером. Молдавская политика – достаточно специфическая, если интересы некоторых партий продиктуют необходимость избегать досрочных выборов, возможно, что Гаврилица станет главой кабмина", – заключил Волницкий.

Президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду. 

По словам президента, она, как глава государства, и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

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Теги:
выдвижение, премьер-министр, кандидат


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