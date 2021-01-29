"Экспертиза": чем завершится политический кризис в Молдове

Сегодня политические страсти в стране находятся на своем пике. После продолжительной паузы новый президент Майя Санду все же выдвинула кандидата в премьеры – им стала экс-министр финансов Наталья Гаврилица.
После заявления Санду в стане молдавских политических партий началось шевеление, все просчитывают, как наиболее выгодно поступить тактически, чтобы получить дивиденды для своих политических формирований.
При этом народ наблюдает за развитием событий с удивлением, не понимая, почему политики заняты интригами и тактикой для своих партий и не решают насущные проблемы страны.
Как будет развиваться политическая ситуация в Молдове, возможны ли досрочные выборы либо в стране появится новое правительство? Чего ожидать от нового кабмина, если его утвердит парламент?
Ответы на эти вопросы обозреватели студии Sputnik Молдова ищут в ходе программы "Экспертиза", подводя итоги уходящей рабочей пятидневки.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>