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"Экспертиза": чем завершится политический кризис в Молдове

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Обозреватели студии Sputnik Молдова в эфире программы "Экспертиза" обсуждают ситуацию в политике Молдовы и анализируют: будут в стране досрочные выборы либо появится новое правительство.

Сегодня политические страсти в стране находятся на своем пике. После продолжительной паузы новый президент Майя Санду все же выдвинула кандидата в премьеры – им стала экс-министр финансов Наталья Гаврилица.

После заявления Санду в стане молдавских политических партий началось шевеление, все просчитывают, как наиболее выгодно поступить тактически, чтобы получить дивиденды для своих политических формирований.

При этом народ наблюдает за развитием событий с удивлением, не понимая, почему политики заняты интригами и тактикой для своих партий и не решают насущные проблемы страны.

Как будет развиваться политическая ситуация в Молдове, возможны ли досрочные выборы либо в стране появится новое правительство? Чего ожидать от нового кабмина, если его утвердит парламент?

Ответы на эти вопросы обозреватели студии Sputnik Молдова ищут в ходе программы "Экспертиза", подводя итоги уходящей рабочей пятидневки.

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Теги:
Молдова, политический кризис, парламент, правительство


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